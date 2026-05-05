Energie-Fans laufen vor Showdown Sturm: Bringt dieses Motto Unglück?

Cottbus - Volle Hütte für den Showdown! Vier Tage vor dem vielleicht letzten Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen Wehen Wiesbaden ist das Cottbuser LEAG Energie Stadion (fast) vollständig ausverkauft.

Finde den Fehler: Energies Fans auf den Tribünen zeigten sich größtenteils in Weiß, während ihr Team in Rot auflief. © Frank Hammerschmidt/dpa

Neben wenigen Rückläufern gab es Dienstagnachmittag lediglich für Block N in der Ecke Restkarten. Am Montag hatten die Lausitzer verkündet, dass es auch Tickets für S1 (Sitzplatz) und N (Steher) gebe.

Dieser stehe eigentlich den Gästen zu, die aber freundlicherweise auf große Teile ihres Kontingents verzichteten. Mehr denn noch: Die Wiesbadener "verschenken" für das letzte Auswärtsspiel der Saison kostenfrei Tickets für den Gästeblock.

Doch selbst der klare Heimvorteil ist kein Garant für einen Heimsieg, vielmehr treibt viele Fans ein wahnwitziger Aberglaube um:

Der traditionelle Aufruf der Fanszene zum letzten Heimspiel, "Alle in Weiß" zu erscheinen, steht in Verruf, Unglück zu bringen.

Hinzu kommt: Wiesbaden wird aller Voraussicht nach in seinen weißen Auswärtstrikots antreten. Die Zuordnung zu den in Rot auflaufenden Hausherren wird so ungewollt ad absurdum geführt.