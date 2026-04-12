Energie-Fans mit Sieger-Banner im Spitzenspiel, doch Cottbus kann VfL-Bollwerk nicht knacken

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Energie Cottbus kämpfte beim VfL Osnabrück um den Anschluss an die Spitze. Nach Wiederanpfiff lief Cottbus einem Rückstand hinterher und unterlag 0:1 (0:0).

Von Lukas Schulze

Osnabrück - "Energie lässt Osnabrück verzweifeln" stand auf einem der Cottbuser Banner, das die gut 1500 Energie-Fans vor Anpfiff im Gästeblock präsentierten. Doch aus diesem frommen Wunsch wurde nichts! Cottbus schaffte es wie im Hinspiel nicht, das Osnabrücker Bollwerk zu knacken und muss den VfL nach der 0:1 (0:0)-Pleite im Aufstiegsrennen ziehen lassen.

Diese drei Zeitungsartikel hätten die Energie-Fans gerne nach dem Spitzenspiel gelesen.
Diese drei Zeitungsartikel hätten die Energie-Fans gerne nach dem Spitzenspiel gelesen.  © IMAGO / Steinsiek.ch

FCE-Coach Pele Wollitz beorderte zum Ende der Englischen Woche Can Moustfa, Justin Butler und Henry Rorig in die erste Elf. Unter anderem das Talent von Moustfa bei seinem Startelf-Debüt blitzte immer wieder auf. Allein: Tore und Großchancen gibt es weder hüben noch drüben.

Torjäger Erik Engelhardt setzte nach Freistoß einen Kopfball drüber (8.). Da war mehr möglich! Kurz darauf hatte Osnabrück Pech, dass sich Lars Kehl verletzte und kurz darauf raus musste (14.).

Die Hausherren mussten sich nach dem Wechsel etwas sortieren. Cottbus schloss durch Tolcay Cigerci ab, Lukas Jonsson musste das erste Mal parieren (16.).

Osnabrück zeigt Wollitz den Mittelfinger! Cottbus verliert auch verbal an der Bremer Brücke
Energie Cottbus Osnabrück zeigt Wollitz den Mittelfinger! Cottbus verliert auch verbal an der Bremer Brücke

Energie blieb am Drücker, konnte aber weder seine Standard-Serie noch seine Konter nutzen. Die Hausherren wurden wieder mutiger, David Kopacz zog nach einer Ecke ab, Außennetz (27.).

Osnabrück wurde stärker, speziell der für Kehl gekommene Ismail Badjie drehte mehrfach auf. Doch Energie verteidigte genauso aufmerksam wie der VfL sein Tor. Folgerichtig stand es in dem Duell Erster gegen Dritter zur Pause torlos.

Cottbus rannte erfolglos an und konnte vor allem seine Vielzahl an Standards nicht in mehr Ertrag ummünzen.

Cottbus-Goalgetter Erik Engelhardt (r.) hatte wenig Abschluss-Gelegenheiten, Osnabrück und Yigit Karademir (l.) verteidigten sehr aufmerksam.
Cottbus-Goalgetter Erik Engelhardt (r.) hatte wenig Abschluss-Gelegenheiten, Osnabrück und Yigit Karademir (l.) verteidigten sehr aufmerksam.  © IMAGO / Steinsiek.ch

Energie Cottbus ohne klare Torchance gegen die Defensive vom VfL Osnabrück

Osnabrücks Ismail Badje (l.) erzielt den goldenen Treffer und dreht zum Jubeln ab, Cottbus' King Manu lässt den Kopf hängen.
Osnabrücks Ismail Badje (l.) erzielt den goldenen Treffer und dreht zum Jubeln ab, Cottbus' King Manu lässt den Kopf hängen.  © IMAGO / Steinsiek.ch

Für noch mehr Offensiv-Schwung kamen bei Energie Jannis Boziaris und Moritz Hannemann zur zweiten Hälfte, doch das Spiel eröffnete Osnabrück. Nach einem Konter über links schloss Ismail Badjie ohne Gegnerdruck mit dem ersten Kontakt ab (50.).

Cottbus musste jetzt Druck und Risiko erhöhen, Antreiber Lukas Michelbrink kam, Axel Borgmann rückte nach links hinten (58.).

Trotz viel Ballbesitz war durchs Osnabrücker Bollwerk weiterhin kein Durchkommen. Die Abschlüsse bleiben aus, Henry Rorigs Versuch flog aufs Stadiondach (79.) - bezeichnend!

"Attacke!" Cottbus-Express nimmt Fahrt auf - überrollt er heute Osnabrück?
Energie Cottbus "Attacke!" Cottbus-Express nimmt Fahrt auf - überrollt er heute Osnabrück?

Wollitz warf jetzt alles nach vorne, brachte in Campulka und Tattermusch die wohl zwei Kopfballstärksten. Doch trotz allem Bemühen kam es zu keiner wirklichen Cottbuser Drangphase mehr. Ohne klare Torchance gegen das beste Bollwerk der Liga war es schier unmöglich, Zählbares mitzunehmen.

Osnabrück brachte souverän die Führung über die Runden und hat jetzt sieben Zähler Vorsprung vor den Lausitzern.

Erstmeldung: 12.58 Uhr, zuletzt aktualisiert: 15.30 Uhr

Statistik zum Spiel des VfL Osnabrück gegen Energie Cottbus in der 3. Liga

3. Liga, 33. Spieltag

VfL Osnabrück - Energie Cottbus 1:0 (0:0)

Aufstellung Osnabrück: Jonsson - Karademir (86. Janotta), Müller, Wiemann - Kammerbauer, Wagner, Jacobsen, Christensen (64. Leseur) - Kopacz (86. Riesselmann), Kehl (14. Badjie/86. Henning) - Meißner. Trainer: Schultz

Aufstellung Cottbus: Funk - Rorig (82. Campulka), Manu, Awortwie-Grant, Straudi - Pelivan (82. Tattermusch), Borgmann - Butler (46. Boziaris), Tolcay Cigerci, Moustfa (46. Hannemann) - Engelhardt. Trainer: Wollitz

Schiedsrichter. Ittrich (Hamburg)

Tore: 1:0 Badjie (50.)

Gelbe Karten: Karademir, Christensen / Sebald, Co-Trainer Röder

Zuschauer: 15.000

Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / STEINSIEK.CH (2)

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