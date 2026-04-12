Energie-Fans mit Sieger-Banner im Spitzenspiel, doch Cottbus kann VfL-Bollwerk nicht knacken

Osnabrück - " Energie lässt Osnabrück verzweifeln" stand auf einem der Cottbuser Banner, das die gut 1500 Energie-Fans vor Anpfiff im Gästeblock präsentierten. Doch aus diesem frommen Wunsch wurde nichts! Cottbus schaffte es wie im Hinspiel nicht, das Osnabrücker Bollwerk zu knacken und muss den VfL nach der 0:1 (0:0)-Pleite im Aufstiegsrennen ziehen lassen.

Diese drei Zeitungsartikel hätten die Energie-Fans gerne nach dem Spitzenspiel gelesen. © IMAGO / Steinsiek.ch

FCE-Coach Pele Wollitz beorderte zum Ende der Englischen Woche Can Moustfa, Justin Butler und Henry Rorig in die erste Elf. Unter anderem das Talent von Moustfa bei seinem Startelf-Debüt blitzte immer wieder auf. Allein: Tore und Großchancen gibt es weder hüben noch drüben.

Torjäger Erik Engelhardt setzte nach Freistoß einen Kopfball drüber (8.). Da war mehr möglich! Kurz darauf hatte Osnabrück Pech, dass sich Lars Kehl verletzte und kurz darauf raus musste (14.).

Die Hausherren mussten sich nach dem Wechsel etwas sortieren. Cottbus schloss durch Tolcay Cigerci ab, Lukas Jonsson musste das erste Mal parieren (16.).

Energie blieb am Drücker, konnte aber weder seine Standard-Serie noch seine Konter nutzen. Die Hausherren wurden wieder mutiger, David Kopacz zog nach einer Ecke ab, Außennetz (27.).

Osnabrück wurde stärker, speziell der für Kehl gekommene Ismail Badjie drehte mehrfach auf. Doch Energie verteidigte genauso aufmerksam wie der VfL sein Tor. Folgerichtig stand es in dem Duell Erster gegen Dritter zur Pause torlos.

Cottbus rannte erfolglos an und konnte vor allem seine Vielzahl an Standards nicht in mehr Ertrag ummünzen.