Jetzt auch noch Elfer-Pech! Cottbus-Frust über Topspiel-Pleite immer größer

Cottbus/Osnabrück - Was für ein Stimmungsdämpfer! Mit breiter Brust fuhr Energie Cottbus zu Spitzenreiter VfL Osnabrück – und kehrte mit leeren Händen in die Lausitz zurück. Einen Tag nach der 0:1-Pleite herrscht Elfer-Frust, Trainer Pele Wollitz (60) will dennoch keine "Reaktion" seines Teams sehen.

Energie diskutiert mit Schiedsrichter Patrick Ittrich (47, M.), einen Elfmeter gab es aber nicht. (Symbolfoto) © IMAGO / kolbert-press

Im Interview bei MagentaSport antwortete Energies Trainer energisch: "Ey, bitte! Worauf eine Reaktion? Weil wir hier heute unglücklich 1:0 verloren haben? Also bitte."

Wollitz ist bemüht, nach zuvor zwei klaren Siegen und der bitteren Pleite keine Schwarzmalerei zuzulassen. Der erfahrene Trainer erklärt: "Reaktion ist was Negatives. Wenn wir sagen, wir wollen eine Aktion draufhauen, da gehe ich mit. Aber Reaktion ist für mich ein negativer Touch."

Tatsächlich war die Leistung in Osnabrück gut, das Spielglück aber nicht auf Seite der Gäste. Ein Kollektivfehler Energies entschied die Partie.

Hinzu kommt: Kurz vor der Pause hätte Cottbus einen Elfmeter bekommen müssen, als VfL-Abwehrchef Jannik Müller (32) drüberhielt und Goalgetter Erik Engelhardt (27) am Torschuss hinderte, wie Ex-Schiri Babak Rafati (55) bei liga3-online.de urteilte.

Allein: Patrick Ittrichs (47) Pfeife blieb in Minute 40 stumm, Pech für Cottbus!

Die Szene dürfte Pele Wollitz gar nicht schmecken. Erst vor dem Spitzenspiel hatte der Energie-Trainer betont: "Entscheidend wird sein – und da bleibe ich dabei – die Schiedsrichter."