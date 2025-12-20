Herrenvertrag für Cottbus-Talent, drei Profis ohne Zukunft?

Cottbus - Während sportlich bis Sonntagabend Ungewissheit herrscht, ob Energie Cottbus als Tabellenführer der 3. Liga überwintert, wurde vertraglich Nägel mit Köpfen gemacht.

Jannis Zaydan (18) hat sich in Cottbus einen Profivertrag erarbeitet. © IMAGO / Fotostand

Nachwuchstalent Jannis Zaydan (18) erhält einen Profivertrag. Dies verkündete der Verein im digitalen Stadionmagazin "Energie-Echo".

Demnach habe der Youngster kürzlich seinen ersten Profivertrag unterschrieben, der ihn über die Saison hinaus an den Verein bindet.

Zaydan hatte in der Sommervorbereitung bei den Profis Eindruck hinterlassen, durfte auch mit ins Trainingslager nach Österreich fahren.

Am Ende entschied sich Energie vorerst für die erfahrene Nachverpflichtung Anderson Lucoquis (28) auf Zaydans Position des Linksverteidigers.

Youngster Zaydan ist stattdessen Leistungsträger in Energies A-Jugend, die sich nach Abschluss der Vorrunde für die U19-Finalrunde qualifiziert hat.

Eine Kadernominierung bei den Profis fand Zaydan, der zuletzt immer wieder unter muskulären Problemen litt, am Freitagabend jedoch nicht - im Gegensatz zu seinen drei Mitspielern aus der U19 Edwin Kracht (18), Felix Schubart (18) und Joel Awuah (18).