Herrenvertrag für Cottbus-Talent, drei Profis ohne Zukunft?
Cottbus - Während sportlich bis Sonntagabend Ungewissheit herrscht, ob Energie Cottbus als Tabellenführer der 3. Liga überwintert, wurde vertraglich Nägel mit Köpfen gemacht.
Nachwuchstalent Jannis Zaydan (18) erhält einen Profivertrag. Dies verkündete der Verein im digitalen Stadionmagazin "Energie-Echo".
Demnach habe der Youngster kürzlich seinen ersten Profivertrag unterschrieben, der ihn über die Saison hinaus an den Verein bindet.
Zaydan hatte in der Sommervorbereitung bei den Profis Eindruck hinterlassen, durfte auch mit ins Trainingslager nach Österreich fahren.
Am Ende entschied sich Energie vorerst für die erfahrene Nachverpflichtung Anderson Lucoquis (28) auf Zaydans Position des Linksverteidigers.
Youngster Zaydan ist stattdessen Leistungsträger in Energies A-Jugend, die sich nach Abschluss der Vorrunde für die U19-Finalrunde qualifiziert hat.
Eine Kadernominierung bei den Profis fand Zaydan, der zuletzt immer wieder unter muskulären Problemen litt, am Freitagabend jedoch nicht - im Gegensatz zu seinen drei Mitspielern aus der U19 Edwin Kracht (18), Felix Schubart (18) und Joel Awuah (18).
Dennis Slamar, Dennis Duah und Theo Ogbidi mit begrenzten Perspektiven
Des einen Freud, des anderen Leid: Statt der drei Nachwuchskicker waren Dennis Slamar (31), Dennis Duah (22) und Theo Ogbidi (24) kein Teil des Kaders.
Alle drei Profis schmorten am Freitagabend auf der Pressetribüne - ein klares Zeichen, was ihre Perspektiven in der Lausitz angeht.
Wollitz hatte unter der Woche durchblicken lassen, mit einem Spieler bereits ein eindeutiges Zukunftsgespräch geführt zu haben - und weitere folgen zu lassen.
Besonders heikel ist der Fall Dennis Slamar (31): Der Innenverteidiger ist seit Sommer 2022 in Cottbus, zählt zu den Aufstiegshelden von 2024. Bis Mitte April der Vorsaison war er Stammspieler, diese Saison spielte er keine Liga-Minute mehr.
Ein vorzeitiger Abschied soll für den Routinier, der einen gut dotierten Vertrag besitzt und zuletzt innerhalb von Cottbus umzog, dennoch kein Thema sein.
Titelfoto: IMAGO / Fotostand