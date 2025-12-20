In Cottbus feiert nur der Weihnachtsmann! Herbstmeisterschaft "egal"?

Cottbus - Nichts mit "Fröhliche Weihnacht" bei Energie Cottbus ! Das 2:2 (2:0) gegen Jahn Regensburg am Freitagabend war so kurz vor dem Fest ein echter Stimmungskiller, weil die Gastgeber zur Halbzeit schon wie die sicheren Sieger aussahen.

Immerhin der Weihnachtsmann ließ sich trotz des Stimmungsdämpfers auf dem Rasen die Laune nicht verderben. © IMAGO / Steffen Beyer

Alles war angerichtet: Mit einem Sieg wäre die Herbstmeisterschaft perfekt gewesen. Stattdessen muss Energie auf Schützenhilfe hoffen, damit der Zweitplatzierte MSV Duisburg nicht das Geschenk vom Gabentisch klaut.

Die Zebras, die Energie vor zwei Wochen im eigenen Stadion in der Schlussminute furios besiegten, können mit einem Dreier an den Cottbusern vorbeiziehen. Fällt das Weihnachtsfest in der Lausitz also aus?

Nein! Trainer Pele Wollitz (60) war nach Abpfiff bemüht, das Positive herauszustellen: "Es ist egal, ob wir Erster bleiben. Wir werden auf jeden Fall auf einem Aufstiegsplatz bleiben."

Stimmt, doch der Spielverlauf sorgte für Katerstimmung. Doppeltorschütze Erik Engelhardt (27) war in der Mixed-Zone deutlich angefressen:

"Nach dem 2:0 hat nach der Halbzeit die Intensität gefehlt. Wir dürfen nicht so einfach die Gegentore bekommen, was schon immer unser Manko ist."