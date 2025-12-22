Halleluja! Cottbus-Torjäger trifft auch beim Weihnachtssingen (die hohen Töne)

Cottbus - Warme Herzen im LEAG Energie Stadion am Sonntagabend! Energie Cottbus hatte nicht zu viel versprochen und bot seinen Fans ein stimmungsvolles Weihnachtssingen voller Gänsehaut-Momente. Auch zwei Energie-Profis sorgten für gesangliche Höhepunkte.

Mit einem stimmungsvollen Weihnachtssingen läutete Energie Cottbus am Sonntag die festlichen Tage ein. © Lukas Schulze

Doch bis es so weit war, moderierte Lokalmatador Alexander Knappe (40) singend und voller Charme durch den Abend.

Neben Weihnachtsklassikern wie "O du Fröhliche" oder "In der Weihnachtsbäckerei" sorgte Internet-Star Marlon Falter für das erste große Raunen: Er ist blind und heizte die Fans so richtig ein, ehe Weihnachtsengel Clara Valerie "Wonderful Dream" auf ihre Weise interpretierte.

Als Präsident Sebastian Lemke (42), Torjäger Erik Engelhardt (27) und Allround-Talent Anderson Lucoqui (28) den Rasen betraten, hagelte es Standing Ovations.

Bemerkenswert: Lemke, fast auf den Tag genau seit fünf Jahren Energie-Boss, musste mehrfach seine Rede unterbrechen, weil die Fans das Erreichte unter seiner Führung frenetisch feierten.

Das Energie-Oberhaupt blickte voller Stolz auf das Jahr 2025 zurück und hatte für das neue Jahr einen Wunsch: "Lasst uns den 60. Vereinsgeburtstag [am 31. Januar gegen Hoffenheim II] zum ausverkauften Haus machen." Für die Rückrunde wünschte sich der Präsi außerdem mindestens 12.000 Fans bei jedem Heimspiel. Zum Weihnachtssingen waren es 8546 - neuer Rekord.

Und dann hatte Lemke noch eine Botschaft für alle Lausitzer. "Lasst uns in Zukunft stolzer sein auf Energie."