Kaum da und schon wieder weg? Cottbus sucht Leihklub für Winterzugang

Cottbus - Das könnte ein kurzer Zwischenstop in Cottbus gewesen sein! Winterzugang Gianluca Pelzer (19) soll nach wenigen Wochen in der Lausitz schon wieder verliehen werden.

Winterzugang Gianluca Pelzer (19) konnte sich die ersten Wochen in Cottbus zeigen. Zwecks Spielpraxis wird jetzt eine Leihe forciert. © IMAGO / Fotostand

Dies erklärte Energie-Trainer Pele Wollitz (60) auf der Pressekonferenz vor dem Rückrundenstart in Saarbrücken (Samstag, 14 Uhr).

Youngster Pelzer schlug am 2. Januar in Cottbus auf und wurde die ersten Wochen im Training sowie im Testspiel gegen Altglienicke (2:2) auf Herz und Nieren geprüft.

Das Ergebnis: Dem modernen Innenverteidiger gehört die Zukunft, für den Moment ist er der falsche Mann. Wollitz: "Ihn da in der Rückrunde in das für ihn kalte Wasser reinzuschmeißen, halte ich zu diesem Zeitpunkt für nicht richtig."

Energie befindet sich mitten im Aufstiegskampf und möchte gerne in der Rückrunde Platz eins verteidigen. Klar, dass man auf zentralen Positionen wie der Innenverteidigung keine Experimente eingehen will.

Pelzer war im Sommer erst aus der Jugend von Ex-Klub TSG Hoffenheim in deren U23 aufgestiegen, spielte beim Cottbuser Liga-Konkurrenten in der Hinrunde aber keine Sekunde.