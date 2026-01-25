Keine Freude über den Sieg: Cottbus hat ein Kopfproblem

Cottbus - Energie Cottbus fährt gegen Schweinfurt den ersten Sieg des Jahres ein (2:1), doch so wirklich zufrieden ist nach dem Wackel-Sieg gegen den Tabellenletzten niemand. Hemmt der omnipräsente Aufstiegswunsch das Team?

Keine Freude über den Sieg bei Pele Wollitz (60): Der mentale Zustand seines Team macht ihm große Sorgen. © IMAGO / Max Kilian

Die Erklärung bringt zumindest Energie-Trainer Pele Wollitz (60) nach dem Spiel an. Die zweite Hälfte sei "sehr verkopft, sehr ängstlich" gewesen. Viele Spieler hätten "kein Vertrauen zu sich selbst" gehabt.

Der Mannschaft gehe derzeit "die Liebe" zum Fußball ab, weshalb Wollitz auch von einem "glücklichen Sieg" sprach. Unter anderem hätte Schweinfurt unmittelbar vor der Pause einen Elfer statt Freistoß kriegen müssen.

Wollitz: "Wir spielen im Moment total verunsichert, total verkrampft. Ein Beispiel: Ich hab noch nie so eine schlechte Halbzeit gesehen von Henry Rorig."

Fakt ist: Dass die Mannschaft ein Kopfproblem hat, ist spätestens mit dem Schweinfurt-Spiel offensichtlich. Dieses hat in der Winterpause mit dem Gewinn der Herbstmeisterschaft eingesetzt. Der Titel ist für Cottbus mehr Bürde als Würde!

Die Erwartungen bei einigen Fans (und einigen Spielern) schossen in den Himmel, Energie ist medial plötzlich bundesweit ein Thema. Die Mannschaft lasse sich von außen "manipulieren", so Wollitz bei MagentaSport.

"Wir spielen in Saarbrücken 1:1. Dann diskutieren wir [im Umfeld] eine Woche: Das ist zu wenig. Aber das verunsichert jeden einzelnen Spieler."