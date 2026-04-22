Cottbus mit Rauschsieg, aber darum fehlte der RWE-Schreck des Hinspiels

Cottbus - Energie Cottbus überrennt Rot-Weiß Essen mit 5:3 , doch einer fehlt: Justin Butler (25), RWE-Schreck aus dem Hinspiel, muss das Spiel von der Tribüne aus verfolgen.

Dieses Jubelbild brannte sich ein: So feierte Justin Butler (25, u.) mit Tolcay Cigerci (31) seinen furiosen Treffer im Hinspiel. © IMAGO / Steinsiek.ch

Die Sturmrakete hatte im Hinspiel nach einem furiosen 70-Meter-Sprint getroffen und die Hausherren in Schockstarre versetzt. Das Jubelbild ist ein bis heute gern genutztes Motiv.

Doch im Rückspiel konnte er dies nicht wiederholen, weil er sich im Training verletzte.

Nach TAG24-Informationen passierte das Malheur am Freitag in einer eigentlich harmlosen Spielform, dem üblichen Rondo zwei Tage vor dem Spieltag.

Butler verspürte einen Schmerz im Oberschenkel, musste das Training abbrechen und dick bandagiert vom Platz.

Am Sonntag konnte er auf der Pressetribüne umringt von Edelfan Mario Basler (57) und Kiels Spielbeobachter Kevin Meinhardt (45) schon wieder lächeln und leichte Entwarnung geben - ein MRT am Montag sollte Aufschluss bringen.

Die Hoffnung: Mit etwas Glück handelt es sich nur um eine kleine Zerrung, und Butler ist im Auswärtsspiel gegen Viktoria Köln (Sonntag, 13.30 Uhr) wieder dabei.