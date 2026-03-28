Baby-Alarm für Cottbus-Gegner! Ehefrau verfolgt Pokalspiel live und erwartet Nachwuchs

Blankenfelde-Mahlow - Drittligist Energie Cottbus hat das Halbfinalspiel des Landespokals Brandenburg gegen den Außenseiter BSC Preußen 07 wie erwartet für sich entschieden. Am Samstag gewannen die Lausitzer beim drei Klasse niedriger spielenden Klub aus Blankenfelde-Mahlow klar mit 5:0 (3:0). Für noch mehr Aufsehen sorgte allerdings ein Amateur-Kicker mit seinen tollen Baby -News.

An diesem Samstagnachmittag stand für Timo Rehfeldt (28) nicht nur der Fußball im Mittelpunkt. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Kurz vor dem Anpfiff gewährte Timo Rehfeldt (28) im Gespräch mit RBB-Moderator Uri Zahavi (36) persönliche Einblicke und verriet, dass bei ihm und seiner Ehefrau die Geburt ihres Kindes unmittelbar bevorsteht.

"Letzten Tage und Wochen schon bereit, dass es in jedem Moment losgehen kann", sagte er und machte damit die Schwangerschaft seiner Partnerin öffentlich.

Diese wurde vor der Partie hochschwanger auf einem Stuhl direkt am Spielfeldrand von den Kameras eingefangen.

"Heute Vormittag waren wir noch bei einer Untersuchung, dabei war alles soweit in Ordnung", so der Sechstliga-Spieler. "Wir werden sehen, ob es zum Spiel passiert."