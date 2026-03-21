Offiziell: Platz zwei futsch für Cottbus! Erster Schlüsselspieler schimpft über Leistung

Cottbus - Hängende Köpfe bei Energie Cottbus : Durch das späte Remis gegen Kellerkind Ulm (1:1) vermeidet der FCE zwar die Blamage, schenkt aber seine gute Ausgangsposition im Aufstiegsrennen her.

Kapitän Axel Borgmann (31, m.) und Dominik Pelivan (29, r.) hatten nach Abpfiff viel Redebedarf. © Imago / Jan Huebner

Gut zwei Stunden nach Abpfiff steht fest: Platz zwei ist pünktlich zur Länderspielpause futsch, weil Verl durch seinen 3:0-Heimsieg vorbeizieht.

Dazu haben auch Essen und Duisburg am Sonntag die Möglichkeit. Energie ist im schlechtesten Fall nach dem Spieltag nur noch Fünfter.

Viel schlimmer ist, dass die Wollitz-Truppe derzeit unter ihren Möglichkeiten spielt und erneut einem Rückstand hinterherrennt - zum sechsten Mal in der Rückrunde.

Schlüsselspieler Dominik Pelivan (29) schimpft in der Mixed-Zone: "Das Tor darf so nicht passieren. [...] Das ist dann ernüchternd, wenn du früh zurückliegst und der ganzen Zeit der Musik hinterherläufst und versuchst das Ergebnis zu drehen, was wir schon oft geschafft haben, aber das kriegst du auch nicht immer hin."

Worte und Spielverläufe, die sich Woche für Woche wiederholen.