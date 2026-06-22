Nur Unterschrift soll noch fehlen: Begehrter Aufstiegsheld bleibt in Cottbus

Cottbus - Die Cottbuser Transferfrage des Sommers scheint beantwortet: Nach TAG24-Informationen soll sich Aufstiegsheld und Top-Verteidiger King Manu (22) für einen Verbleib in der Lausitz entscheiden haben!

King Manu (22) ballt die Faust: Der Top-Verteidiger will bei Energie bleiben. © IMAGO / Fotostand

Die bei den Fans hochgeschätzte Abwehrkante ist wieder in der Lausitz. Wie TAG24 weiter erfuhr, ist er Teil der seit Montag laufenden sportmedizinischen Tests vor dem offiziellen Trainingsstart.

Am Dienstag soll die Unterschrift unter dem Vertrag erfolgen, der Manu fest an den Zweitliga-Aufsteiger bindet. In der abgelaufenen Saison war der gebürtige Kölner lediglich von Fortuna Düsseldorf ausgeliehen.

Durch den Abstieg seines Stammvereins erlosch der Vertrag bei der Fortuna, Manu war plötzlich ablösefrei auf dem Markt, was zahlreiche Interessenten geweckt haben soll.

Nach einer Spitzen-Saison stand Manu hoch im Kurs, auch weil er eine Menge Entwicklungspotenzial bescheinigt wird. Cottbus konnte mit den Argumenten Stammplatz-Aussicht, vertrautes Umfeld und Trainer bei Manu punkten.

Speziell zu Pele Wollitz (60) baute er während der neun Monate ein inniges Verhältnis auf, crashte inmitten der Aufstiegsparty in Regensburg ein Interview und lobhudelte seinen Coach: "Das ist unser GOAT-Trainer. Der beste Trainer in der Liga, mein Bruder."