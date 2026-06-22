Nur Unterschrift soll noch fehlen: Begehrter Aufstiegsheld bleibt in Cottbus
Cottbus - Die Cottbuser Transferfrage des Sommers scheint beantwortet: Nach TAG24-Informationen soll sich Aufstiegsheld und Top-Verteidiger King Manu (22) für einen Verbleib in der Lausitz entscheiden haben!
Die bei den Fans hochgeschätzte Abwehrkante ist wieder in der Lausitz. Wie TAG24 weiter erfuhr, ist er Teil der seit Montag laufenden sportmedizinischen Tests vor dem offiziellen Trainingsstart.
Am Dienstag soll die Unterschrift unter dem Vertrag erfolgen, der Manu fest an den Zweitliga-Aufsteiger bindet. In der abgelaufenen Saison war der gebürtige Kölner lediglich von Fortuna Düsseldorf ausgeliehen.
Durch den Abstieg seines Stammvereins erlosch der Vertrag bei der Fortuna, Manu war plötzlich ablösefrei auf dem Markt, was zahlreiche Interessenten geweckt haben soll.
Nach einer Spitzen-Saison stand Manu hoch im Kurs, auch weil er eine Menge Entwicklungspotenzial bescheinigt wird. Cottbus konnte mit den Argumenten Stammplatz-Aussicht, vertrautes Umfeld und Trainer bei Manu punkten.
Speziell zu Pele Wollitz (60) baute er während der neun Monate ein inniges Verhältnis auf, crashte inmitten der Aufstiegsparty in Regensburg ein Interview und lobhudelte seinen Coach: "Das ist unser GOAT-Trainer. Der beste Trainer in der Liga, mein Bruder."
Energie Cottbus: King Manu bleibt, Tolga Cigercis Zukunft offen
GOAT-Trainer und Bruder Pele dürfte den physisch herausragenden Verteidiger also auch in der 2. Bundesliga entwickeln, wo Manu bisher auf fünf Kurzeinsätze kommt.
In der zurückliegenden Spielzeit bewies Manu auf Anhieb, dass er eine Sofort-Verstärkung sein kann.
Schnell entwickelte er sich zu Energie wohl besten Defensivakteur, streckte immer wieder den Kopf heraus, ging an Grenzen und darüber hinaus.
Stellvertretend dafür: Als der in der Mannschaft angesehene Verteidiger gegen Viktoria Köln Gelb sah, gab es in der Kabine gedrückte Minen.
Es war Manus fünfte Gelbe, was für das folgende Topspiel in Duisburg eine Sperre bedeutete. Der 22-Jährige ließ es sich dennoch nicht nehmen, die insgesamt mehr als 1300 Kilometer in den Pott im Bus hin und zurück mitzufahren.
Energie Cottbus: Zukunft von Tolga Cigerci offen
Während Manu also mit Cottbus die 2. Liga erobern will, ist zwei Tage vor dem offiziellen Trainingsstart die Zukunft Tolga Cigerci (34) offen. Der Vertrag des Ex-Bundesliga-Stars läuft aus, bisher ist keine Einigung erfolgt.
Und das, obwohl Wollitz bei der Aufstiegsparty voll in die Offensive gegangen und vor mehreren tausend Fans den Routinier geherzt hatte: "Du bist das Größte, was ich hier begleiten durfte. Vielen, vielen Dank dafür."
Anschließend hatte FCE-Präsident Sebastian Lemke (42) geradeaus gesprochen: "Wir würden uns freuen, wenn du mit uns in die 2. Liga gehst und noch ein Jahr verlängerst."
Titelfoto: Frank Hammerschmidt/dpa