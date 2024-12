Oldtimer, Magier und Ritter! Das sind die Gewinner der Hinrunde bei Energie Cottbus

Cottbus - Den Titel des Herbstmeisters der 3. Liga musste Energie Cottbus an Erzrivale Dynamo Dresden überlassen, was die herausragende Hinrunde des Aufsteigers nicht schmälert. TAG24 zeigt eine Auswahl der größten Gewinner (und Verlierer) der famosen Halbserie!

Gegen Osnabrück schlug Thiele doppelt zu, wenige Tage später legte er gegen Saarbrücken einen Viererpack nach. 16 Scorerpunkte in 16 Spielen zeigen, dass Alter nicht vor Klasse schützt.

Elias Bethke (21) - die Krake der Lausitz! An dem Youngster war in der Hinrunde kein Vorbeikommen. Auch statistisch. In seinem Zeugnis stehen sechs Zu-Null-Spiele, mehrfach Spieler des Spiels und nach Noten der Bestwert aller Akteur der Liga.

Längst steht der Super-Keeper bei Bundesliga-Klubs im Notizbuch - eine Spielklasse, die ihm Trainer Pele Wollitz (59) schon länger prophezeit.