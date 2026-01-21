Regionalliga-Abstiegskampf statt 3. Liga: Neuer Klub von Ex-Energieler Möker erstaunt

Schöningen/Cottbus - In Yannik Möker (26) hat auch der letzte Ex- Energieler der Vorsaison ohne Fahrschein einen neuen Klub gefunden. Die Wahl erstaunt.

Yannik Möker (26) war in der Vorsaison lange einer der Cottbuser Leistungsträger. © Picture Point / Sven Sonntag

Statt Aufstiegskampf in der 3. Liga heißt es für Möker jetzt Kampf um den Klassenerhalt - in Liga 4!

Der gebürtige Wolfenbütteler (Niedersachsen) ist in seine Heimat zurückkehrt, hat beim FSV Schöningen (gut 40 Autominuten entfernt) angeheuert. Möker gibt unumwunden zu, "ganz klar aufgrund der Heimatnähe" unterschrieben zu haben.

Beim Regionalliga-Aufsteiger (Platz 14) sind größtenteils Feierabendfußballer aktiv, wie zum Beispiel Magdeburg-Legende Christian Beck (37), der sein Geld längst nicht mehr nur mit Fußballspielen verdient.

Hat Möker, der in der Vorsaison Erfolgsfaktor des Cottbuser Höhenflugs war, mit Profifußball abgeschlossen?

"Ich bin jetzt wieder hier und wollte vor allem meinen Spaß am Fußball zurückfinden, aber trotzdem auf einem gewissen Niveau spielen", lässt der Neuzugang in der Mitteilung seines neuen Vereins verlauten.