Schäbiges Nachspiel: Cottbus-Fans demolieren Toiletten in Babelsberg
Potsdam-Babelsberg - Schäbiges Nachspiel eines eigentlich stimmungsvollen und friedlichen Fußball-Nachmittags: Cottbus-Fans haben am Samstag die Toiletten im Gästebereichs des SV Babelsberg demoliert.
Dies zeigen Bilder auf Facebook im Nachgang des Brandenburger Derbys. Energie hatte im Landespokal-Viertelfinale spät, aber verdient mit 4:2 (2:1) die Oberhand behalten.
Doch wäre der abermalige Erfolg nicht genug, drehten offensichtlich einige Anhänger völlig frei und verwüsteten den Sanitärtrakt im Gästebereich.
Herausgebrochene Türen, zerstörte Toiletten, beschmierte Wände - Fußball, du kannst so hässlich sein.
Der Schaden wirft einen grauen Schleier über einen bis dato bemerkenswert fairen Nachmittag der tief verfeindeten Fangruppierungen Cottbus und Babelsberg, die sich während des Spiels auf den Support ihrer Teams konzentriert hatten.
Babelsberg-Trainer Ronny Ermel (41) hatte unmittelbar nach dem Spiel auf der PK die "geile Stimmung" gelobt und den Umstand, dass "alles friedlich geblieben" sei. Zu dem Zeitpunkt wusste er von der Klo-Randale noch nichts.
Titelfoto: privat