Schäbiges Nachspiel: Cottbus-Fans demolieren Toiletten in Babelsberg

Potsdam-Babelsberg - Schäbiges Nachspiel eines eigentlich stimmungsvollen und friedlichen Fußball -Nachmittags: Cottbus -Fans haben am Samstag die Toiletten im Gästebereichs des SV Babelsberg demoliert.

Cottbus-Fans wüteten am Samstag im Sanitärbereich des Gastgebers und Rivalen SV Babelsberg. © privat

Dies zeigen Bilder auf Facebook im Nachgang des Brandenburger Derbys. Energie hatte im Landespokal-Viertelfinale spät, aber verdient mit 4:2 (2:1) die Oberhand behalten.

Doch wäre der abermalige Erfolg nicht genug, drehten offensichtlich einige Anhänger völlig frei und verwüsteten den Sanitärtrakt im Gästebereich.

Herausgebrochene Türen, zerstörte Toiletten, beschmierte Wände - Fußball, du kannst so hässlich sein.

Der Schaden wirft einen grauen Schleier über einen bis dato bemerkenswert fairen Nachmittag der tief verfeindeten Fangruppierungen Cottbus und Babelsberg, die sich während des Spiels auf den Support ihrer Teams konzentriert hatten.