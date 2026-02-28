Schluss mit Taktik-Geplänkel! Cottbus vergibt zwei Riesen im Topspiel der 3. Liga

Cottbus - Schluss mit der Zurückhaltung im Topspiel der 3. Liga zwischen Energie Cottbus (1.) und dem SC Verl (4.)! Die Gastgeber kommen wie die Feuerwehr aus der Pause und vergeben zwei Riesen auf die Führung. Nach 70 Minuten steht es 0:0.

Tolga Cigerci nahm erneut zu Beginn auf der Bank Platz. Energie agierte stattdessen mit defensiver Fünferkette. © Julius Frick/dpa

Bis dato hatte Taktik-Geplänkel statt Offensivspektakel die Partie geprägt. Bei herrlichstem Fußballwetter und 12.506 Zuschauern lieferten sich beide Teams ein Katz-und-Maus-Spiel erster Güte in den ersten 45 Minuten.

Wollitz beorderte Kiel-Leihgabe Mladen Cvjetinovic, - unter den Augen von Holstein-Scout Kevin Meinhardt - zum ersten Mal in die Startelf.

Mit dem Winterzugang bildete Energie gegen spielstarke Verler eine unter dem Trainer nie dagewesene Fünferkette im Spiel gegen den Ball. Der Plan: Viel Zugriff und Absicherung bei Pässen in die Tiefe.

Die Maßnahme fruchtete. Lediglich in der 16. Minute war Alessio Besio frei durch, wurde aber hauchzart wegen Abseits zurückgepfiffen.

Erst in Minute 38 gab Verl nach einer Ecke den ersten ernstzunehmenden Schuss auf das Cottbuser Tor ab. Die Lausitzer tauchten mehrfach im Strafraum der Gäste auf - ebenfalls ohne wirklich gefährlich zu werden. Folgerichtig ging es ohne Tore der beiden offensivstärksten Teams der Liga in die Pause.