Schock im FCE-Training: Cottbus zittert um seinen Topstürmer zum Saisonstart

Cottbus - Drittliga-Aufsteiger Energie Cottbus bangt wenige Stunden vor dem Saisonauftakt gegen Arminia Bielefeld (Sonntag, 16.30 Uhr) um seinen Topstürmer. Dieser schied schon am Donnerstag verletzt aus dem Trainign aus.

Timmy Thiele (33) musste das Donnerstagstraining verletzungsbedingt abbrechen. © IMAGO / Matthias Koch

Mit Standardsituationen bereitete sich Energie Cottbus am Freitag auf das Comeback in der 3. Liga vor. Beim vorletzten Training vor dem Start fehlte allerdings ein wichtiger Mann: Timmy Thiele.

Der Mittelstürmer, der am Mittwoch seinen 33. Geburtstag feierte, musste einen Tag danach aus dem Training ins Klinikum abtransportiert werden. Dies verriet FCE-Trainer Claus-Dieter Wollitz (59) in einer Medienrunde am Freitagvormittag.

Demnach habe es zwischen Thiele und Joshua Putze (29) einen Zusammenprall zwischen Kopf und Schulter gegeben. Thiele sei "kurzzeitig benommen" gewesen, aber nicht weggetreten. Der FCE habe daraufhin das Training abgebrochen.

Der erfahrenste Akteur des Aufsteigers leide unter Kopfschmerzen und leichten Sehproblemen, sein Einsatz für Sonntag ist fraglich.

Dazu kommt: Thiele war nach einer Sprunggelenksverletzung aus dem Hertha-Testspiel erst vor Kurzem wieder ins Training eingestiegen. Die alte Verletzung sei nahezu auskuriert gewesen. Jetzt der Rückschlag!