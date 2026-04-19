Showdown in Cottbus: RWE vorne, aber Energie macht den Anschluss!

Cottbus - Showdown um den Aufstieg! Energie Cottbus spielt gegen Rot-Weiß Essen "do or die" . Nach Rückstand zur Pause baut RWE zunächst die Führung aus, ehe die Hausherren nach 73 Minuten verkürzen, es steht 2:3.

Essens Marek Janssen breitet die Arme aus, sein Team führt auch dank eines Treffers von ihm. © IMAGO / Markus Endberg

Nach RWE-Ecke, die Cottbus-Keeper Marius Funk zur Seite klärte, brachte Rios Alonso nochmal den Ball in die Mitte, wo Marek Janssen goldrichtig stand und die Kugel über die Linie drückte (53.). Die Gäste bejubelten ausgelassen das 1:3 vor dem Gästeblock.

Energie, das Can Moustfa zur Pause gebracht hatte, rannte wie wild an und hatte durch Erik Engelhardt den nächsten Hochkaräter (59.), den der Angreifer aus wenigen Metern übers Tor setzte.

Kapitän Axel Borgmann stürmte wenig später in den Strafraum, doch sein Abschluss aus spitzem Winkel war weder Schuss noch Flanke (63.).

Doch Cottbus blieb dran, Moustfa ging erneut im Strafraum zu Boden. Diesmal zeigte Bundesliga-Schiri Robert Hartmann auf den Punkt. Tolcay Cigerci trat an und verwandelte souverän zum 2:3-Anschluss.

Zuvor hatte Cottbus, das mit der Siegerelf aus dem letzten Heimspiel gegen 1860 München begann, Glück. Ein Handspiel von Awortwie-Grant im eigenen Strafraum nach 15 Minuten ungeahndet blieb.

Kurz darauf war RWE, das zu Beginn etwas zielstrebiger agierte, durch Ramien Safi in Führung gegangen, nachdem Marek Janssens Schuss von Marius Funk gerade noch so entschärft wurde. Beim Nachschuss war Energies Keeper machtlos (20.).

Danach hatte Awortwie-Grant die erste gute Cottbus-Chance per Kopf (24.), die er genauso liegen ließ, wie Engelhardt (29.). Einen Abpraller von Jakob Golz konnte der FCE-Goalgetter aus kurzer Distanz nicht am RWE-Keeper vorbeibringen. Kurz darauf machte er es besser und überwand Golz im kurzen Eck (29.), das Stadion rastete das erste Mal aus!