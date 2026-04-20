Cottbus im Rausch: Nach Elfer-Frust jetzt mächtig Schiri-Glück!

Cottbus - Einen Tag nach dem irren Sieg ( 5:3 ) gegen Essen berauscht sich Energie Cottbus an dem Sonntags-Wahnsinn … bis Babak Rafati (55) den Spielverderber gibt.

Bundesliga-Schiedsrichter Robert Hartmann (46) lag am Sonntag in Cottbus nicht in allen Szenen richtig. © Frank Hammerschmidt/dpa

In seiner Kolumne auf liga3-online.de nimmt der Ex-Schiri gleich fünf strittige Szenen aus dem Topspiel unter die Lupe.

Quintessenz: Cottbus hat in dem Spiel hintenraus nicht nur das Glück des Tüchtigen, sondern hat zweimal richtig Schiri-Glück!

Zum einen hätte es nach 14 Minuten Elfmeter für Essen und Rot für Cottbus geben können: Energie-Verteidiger Nyamekye Awortwie-Grant (25) sprang bei einem Torschuss hoch, fuhr den Arm leicht zur Seite aus und berührte das Spielgerät - die Pfeife von Referee Robert Hartmann (46) blieb stumm.

Darüber hinaus sei laut Rafati der Freistoß, der zum 3:3 führte, keiner gewesen. Der Experte meint: "Auf der rechten Außenbahn kommt es zu einem Zweikampf, bei dem Rorig den Ball in den Strafraum flankt und Abiama ihn womöglich leicht touchiert. Das ist aber ein ganz normaler Zweikampf und stellt keinesfalls ein Foulspiel dar."

Tolcay Cigerci war's egal! Mit einer Mischung aus Wumms und Gefühl zirkelte Energies Zehner die Pille ins Netz.