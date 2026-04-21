Ticket-Wahnsinn in Cottbus! Energie-Fans überrennen Online-Shop fürs Saisonfinale

Cottbus - Der Aufstiegs-Wahnsinn in der Lausitz nimmt seinen Lauf! Binnen einer Stunde ist das erste Cottbuser Kontingent für das letzte Spiel bei Jahn Regensburg (16. Mai, 13.30 Uhr) vergriffen.

Der Wahnsinn ist in Cottbus wieder Programm. © Julius Frick/dpa

Trotz des kurzfristig um 10 Uhr anberaumten Verkaufs waren binnen der ersten 45 Minuten die ersten drei Blöcke N1, N2 und N3 des Jahnstadions komplett ausverkauft, weshalb ein weiterer Block geöffnet wurde.

Punkt 12 Uhr waren auch alle Karten für diesen Zusatzblock N4 weg. Etwa 3100 Tickets machen die großzügigen Gastgeber locker, womit Energie die komplette Nordtribüne gehört. Normalerweise würden dem Auswärtsteam nur etwa 1500 Karten zustehen.

Der Verein sei laut Auskunft von FCE-Sprecher Stefan Scharfenberg-Hecht mit Regensburg im Austausch, ob weitere Tickets zur Verfügung gestellt werden können.

Bemerkenswert: Die erste Verkaufsphase gilt ausschließlich für die rund 6300 Mitglieder, die jeweils zwei Tickets erwerben können. Unter Umständen kommt es gar nicht mehr zum freien Verkauf am 23. April.

Auf seiner Homepage ergänzt der Jahn, dass Energie-Fans ohne Fahrschein über den Jahn-Onlineshop Karten für Block O1 erwerben können. Insgesamt könnten bis zu 4000 Cottbuser im Saisonfinale dabei ein.