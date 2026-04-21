Ticket-Wahnsinn in Cottbus! Energie-Fans überrennen Online-Shop fürs Saisonfinale
Cottbus - Der Aufstiegs-Wahnsinn in der Lausitz nimmt seinen Lauf! Binnen einer Stunde ist das erste Cottbuser Kontingent für das letzte Spiel bei Jahn Regensburg (16. Mai, 13.30 Uhr) vergriffen.
Trotz des kurzfristig um 10 Uhr anberaumten Verkaufs waren binnen der ersten 45 Minuten die ersten drei Blöcke N1, N2 und N3 des Jahnstadions komplett ausverkauft, weshalb ein weiterer Block geöffnet wurde.
Punkt 12 Uhr waren auch alle Karten für diesen Zusatzblock N4 weg. Etwa 3100 Tickets machen die großzügigen Gastgeber locker, womit Energie die komplette Nordtribüne gehört. Normalerweise würden dem Auswärtsteam nur etwa 1500 Karten zustehen.
Der Verein sei laut Auskunft von FCE-Sprecher Stefan Scharfenberg-Hecht mit Regensburg im Austausch, ob weitere Tickets zur Verfügung gestellt werden können.
Bemerkenswert: Die erste Verkaufsphase gilt ausschließlich für die rund 6300 Mitglieder, die jeweils zwei Tickets erwerben können. Unter Umständen kommt es gar nicht mehr zum freien Verkauf am 23. April.
Auf seiner Homepage ergänzt der Jahn, dass Energie-Fans ohne Fahrschein über den Jahn-Onlineshop Karten für Block O1 erwerben können. Insgesamt könnten bis zu 4000 Cottbuser im Saisonfinale dabei ein.
Energie Cottbus bestreitet drei der letzten vier Partien auswärts – nächste Station: Viktoria Köln
Energie zieht spätestens nach dem furiosen 5:3-Sieg über Rot-Weiss Essen die gesamte Lausitz in den Bann. Damit steht noch nicht einmal fest, ob Energie Cottbus am letzten Spieltag tatsächlich noch aufsteigen kann.
Stand jetzt liegen die Lausitzer (Platz drei, einen Zähler Rückstand auf Essen) aber aussichtsreich im Rennen um die 2. Bundesliga.
Wie es der Zufall will, finden drei der letzten vier Saisonspiele für Energie auswärts statt (Viktoria Köln, Duisburg und Regensburg). Energies Fans machen deswegen aus der Not eine Tugend, unterstützen ihr Team zahlreich und lautstark in der Fremde.
Die gute Nachricht für alle Anhänger, die gegen Regensburg leer ausgehen könnten: Für die Partien in Köln (26. April) und Duisburg (3. Mai) gibt es online noch Tickets.
Nach Vereinsangaben können in die Domstadt bis zu 2000 Fans mitfahren, an die Wedau 2700 Anhänger.
Zuletzt war der Cottbuser Gästeblock in Osnabrück mit 1400 Fans lange vorher ausverkauft. Auch nach Hannover zum kleinen TSV Havelse hatten am Ostersamstag 1800 Energie-Fans den Klub begleitet.
Erstmeldung: 12.15 Uhr, aktualisiert: 13.10 Uhr
Titelfoto: Julius Frick/dpa