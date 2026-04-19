Showdown in Cottbus: Stadion schon vor Anpfiff ein Hexenkessel

Cottbus - Showdown um den Aufstieg! Energie Cottbus spielt gegen Rot-Weiß Essen "do or die" . Schon weit vor dem Anpfiff (13.30 Uhr) knistert es im rappelvollen Hexenkessel.

Die Nordwand ist brechend voll und meldet sich weit vor Anpfiff lautstark an. © TAG24/Lukas Schulze

Schon während der Aufwärmung peitschen die Heimfans ihr Team lautstark nach vorne, stimmen das Stadion auf die kommenden 90 Minuten ein. Die Gegner aus Essen werden schon vor Spielbeginn mit einem gellenden Pfeifkonzert begrüßt.

Trainer Pele Wollitz (60) schickt exakt die Startelf auf den Rasen, die zuletzt 1860 München aus dem LEAG Energie Stadion fegte.

Bedeutet: Kapitän Axel Borgmann (31) beginnt als offensiver Linksverteidiger, Lukas Michelbrink (21) kehrt zurück auf die Doppelsechs und Jannis Boziaris (23) gibt den Zehner.

Bei den Gästen, die mit über 1500 Fans angereist sind, fehlt Flügelmotor Lucas Brumme (26).

TAG24 berichtet live aus dem LEAG Energie Stadion.