Nach Geniestreich - Gästetrainer adelt Cottbus' Cigerci: "Gehört nicht in diese Liga"

Cottbus - Bei diesem Tor gerät selbst der Gegner ins Schwärmen! Nach dem Geniestreich von Tolcay Cigerci (31) adelt Essens Trainer Cottbus ' Zauberfuß über aller Maßen.

RWE-Trainer Uwe Koschinat (54) zollte Cottbus' MVP allerhöchsten Respekt. © Frank Hammerschmidt/dpa

"Es gibt Fußballer, die gehören nicht in diese Liga. Heute sage ich es bei Cigerci", übermittelte Uwe Koschinat (54) bei MagentaSport dem Spielentscheider höchste Anerkennung.

Mit Siebenmeilenstiefeln war Cigerci - beflügelt von seinen ersten beiden Treffern - an der Mittellinie losmarschiert und hatte die Pille über RWE-Keeper Jakob Golz (27) ins Gehäuse geschweißt.

"Dieses Tor ist einfach phänomenal. Das gibt dem Spiel eine Richtung. Es ist schon brutal, mit welcher Körpersprache dieser Spieler unterwegs ist und welche individuellen Qualitäten er hat, welche Führungsqualitäten", führte Koschinat aus.

Die Story perfekt machte, dass der Pass in den Lauf ausgerechnet von seinem kurz zuvor eingewechselten Bruder Tolga Cigerci (34) kam. Das hätte sich keiner schöner ausmalen können!

Cigerci selbst gab das Kompliment an die phänomenalen Fans weiter: "Man muss dafür live dabei sein. Genau deswegen kommt man ins Stadion. Ohne das Publikum können wir so was auch nicht abliefern."