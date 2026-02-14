Start-Garantie bei Energie weg! Muss Timmy Thiele jetzt dran glauben?

Cottbus - Wo ist nur der Timmy Thiele (34) der Vorsaison hin? Mit 15 Buden und acht Vorlagen ließ der Vollblutstürmer Energie Cottbus vom Aufstieg träumen. Schnee von gestern - jetzt droht ihm die Dauerbank!

Timmy Thiele (34, l.) wirkt unzufrieden, Pele Wollitz (60) spricht ihm zu. (Archivbild) © Imago / Jan Huebner

DER Torjäger des Vorjahres steht bei null Saisontreffern, hadert mit sich selbst, hat kaum gefährliche Aktionen. Nur vier seiner 21 Schüsse kamen aufs die Kiste.

Auch wenn sein langjähriger Trainer und Förderer Pele Wollitz (60) gebetsmühlenartig betonte, dass er seinen erfahrensten Stürmer nicht nur an Tore messe - er tut es inzwischen doch!

Anders sind die Aussagen auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Mannheim (Sonntag, 13.30 Uhr) nicht zu deuten. Wollitz: "Ich habe nicht nur diesen Spieler zu begleiten, sondern alle. [...] Fakt ist: Er hat leider kein Tor geschossen in 23 Spielen, hat dafür sehr viel Spielzeit bekommen."

Thiele hatte bis dato nahezu eine Start-Garantie bei Energie unter Wollitz, spielte, wenn er fit war. Und dankte dem Trainer das Vertrauen mit Toren.

Das ging so weit, dass Wollitz im Spätsommer sogar die Grundordnung auf zwei Stürmer für Thiele änderte. Wollitz gesteht: "Ich habe die Systematik auch für ihn umgestellt."