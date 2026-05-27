27.05.2026 17:08 Stuttgart, Paderborn und Cottbus planen Deutschlands irrstes Torwart-Roulette

Während Cottbus-Keeper Marius Funk (30) zum VfB Stuttgart wechselt, könnte es deren Torwart-Juwel Florian Hellstern (18) zu Energie Cottbus ziehen.

Von Lukas Schulze

Stuttgart/Paderborn/Cottbus - Kommt es zwischen Schwaben, Paderborn und Lausitz bald zum irrsten Torwart-Roulette des deutschen Fußballs?

Cottbus-Keeper Marius Funk (30) streckt den Daumen nach oben. Sein Wechsel zum VfB Stuttgart ist seit Montag offiziell. © Julius Frick/dpa Während der Wechsel von Cottbus-Keeper Marius Funk (30) zum VfB Stuttgart perfekt ist, könnte es deren Torwart-Juwel Florian Hellstern (18) zu Energie Cottbus ziehen. Nach Informationen der Lausitzer Rundschau hat der Zweitliga-Aufsteiger sein Interesse am deutschen U19-Nationalkeeper hinterlegt. Im Gespräch ist eine Leihe, damit Hellstern nach einer starken Debütsaison in der 3. Liga (26 Einsätze) seinen nächsten Entwicklungsschritt gehen kann. Die Cottbuser Idee: Funk zum VfB, Hellstern zum FCE!

VfB Stuttgarts Torwart-Juwel Florian Hellstern soll verliehen werden

Stuttgarts Juwel Florian Hellstern (18) könnte stattdessen den Weg nach Cottbus einschlagen. © IMAGO / Sportfoto Rudel So charmant wie dieser Torwart-Tausch scheint, ist er nicht. Die Zukunft Hellsterns hängt vielmehr an der Torwart-Planung der VfB-Profis. Am Mittwoch verabschiedeten die Cannstatter Alexander Nübel (29) nach drei Jahren zu Bayern München. Wer sein Nachfolger im VfB-Tor wird, soll nach TAG24-Informationen am Donnerstag in einer Elefantenrunde diskutiert werden. Heißester Kandidat: Dennis Seimen (20), der als VfB-Leihspieler mit dem SC Paderborn am Montag in die Bundesliga aufstieg. Doch ist der Youngster bereit, direkt aus der 2. Bundesliga in die Champions League durchzustarten? Diese Frage gilt es zu beantworten. Ein Modell ist deshalb, Seimen eine weitere Saison an Paderborn auszuleihen. Energie Cottbus Nach Pokal-Blamage: Cottbus verabschiedet sechs Spieler, darunter einen "Fußballgott" Als Konstante in dem wilden Roulette-Spiel gilt Stuttgarts Fabian Bredlow (31), der als Nummer zwei gesetzt gilt. Dahinter könnte sich Marius Funk einreihen.

SC Paderborns Leihtorhüter Dennis Seimen ist das Zünglein an der Waage