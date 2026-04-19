Cottbus flippt völlig aus! Energie dreht Spiel des Jahres und ist wieder dick im Aufstiesgrennen

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Energie Cottbus spielt gegen Rot-Weiß Essen "do or die", liegt nach 53 Minuten mit zwei Toren hinten und gewinnt ein wildes Spitzenspiel mit 5:3 (1:2).

Von Lukas Schulze

Cottbus - Was für ein Wahnsinn in der Lausitz! Energie Cottbus spielt gegen Rot-Weiß Essen "do or die", liegt nach 53 Minuten mit zwei Toren hinten und gewinnt ein wildes Spitzenspiel mit 5:3 (1:2).

Erik Engelhardt (M.) hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt.
Erik Engelhardt (M.) hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt.  © IMAGO / Steffen Beyer

Tolcay Cigerci markierte in Hälfte zwei einen lupenreinen Hattrick, versenkte zunächst einen Elfmeter (73.), nachdem der zur Pause eingewechelte Can Moustfa gefoult worden war.

Danach verwandelte der Zauberfuß einen Freistoß direkt (78.) und schloss ein Solo zum furiosen 4:3 ab (82.). Das Stadion flippte völlig aus: Cottbus machte in zehn Minuten aus einem 1:3 ein 4:3!

Den Deckel drauf machte Merveille Biankadi (90.+2), der einen Konter zum 5:3 vollendete.

"Do or die" gegen Essen: Plötzlich steht für Cottbus alles Spitz auf Knopf
Energie Cottbus "Do or die" gegen Essen: Plötzlich steht für Cottbus alles Spitz auf Knopf

Zuvor hatte Cottbus, das mit der Siegerelf aus dem letzten Heimspiel gegen 1860 München begann, Glück. Ein Handspiel von Awortwie-Grant im eigenen Strafraum blieb nach 15 Minuten ungeahndet.

Kurz darauf war RWE, das zu Beginn etwas zielstrebiger agierte, durch Ramien Safi in Führung gegangen, nachdem Marek Janssens Schuss von Marius Funk gerade noch so entschärft wurde. Beim Nachschuss war Energies Keeper machtlos (20.).

Danach hatte Awortwie-Grant die erste gute Cottbus-Chance per Kopf (24.), die er genauso liegen ließ wie Engelhardt (29.). Einen Abpraller von Jakob Golz konnte der FCE-Goalgetter aus kurzer Distanz nicht am RWE-Keeper vorbeibringen. Kurz darauf machte er es besser und überwand Golz im kurzen Eck (29.), das Stadion rastete das erste Mal aus!

Die RWE-Fans zündeten Pyro und Rauchtöpfe im Gästeblock, der Anpfiff verzögerte sich.
Die RWE-Fans zündeten Pyro und Rauchtöpfe im Gästeblock, der Anpfiff verzögerte sich.  © TAG24/Lukas Schulze

Energie Cottbus beweist im Hexenkessel gegen Rot-Weis Essen Steherqualitäten

Essens Marek Janssen breitet die Arme aus, sein Team führte auch dank eines Treffers von ihm.
Essens Marek Janssen breitet die Arme aus, sein Team führte auch dank eines Treffers von ihm.  © IMAGO / Markus Endberg

RWE zeigte sich wenig geschockt, spielte weiter nach vorne und belohnte sich mit Torben Müsel nach einer Ecke (39.), während Energie nur zuguckte.

Das Momentum kippte wieder zu Gunsten der Gäste, die durch Marek Janssen (53.) erneut nach Ecke nach dem Wechsel nachlegten und wie der sichere Sieger aussahen.

Bis dann Energie in der Schlussphase mit den Fans im Rücken das Spiel im Lausitzer Hexenkessel komplett auf den Kopf stellte und Essens Super-Serie von sieben Siegen in Serie brach.

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Nach diesem wilden Ritt hat Energie nur noch einen Punkt Rückstand auf Essen und im Aufstiegsrennen wieder alle Chancen.

Schon während der Aufwärmung hatten die Heimfans ihr Team lautstark nach vorne gepeitscht, während der Kontrahent nach der Aufwärmung mit einem gellenden Pfeifkonzert begrüßt wurde.

Fakt ist: Diesen irren Sieg hat auch das Stadion errungen.

Erstmeldung: 13.24 Uhr, aktualisiert: 15.35 Uhr

Statistik zum Spiel zwischen Energie Cottbus und Rot-Weis Essen in der 3. Liga

Energie Cottbus - Rot-Weiss Essen 5:3 (1:2)

3. Liga, 34. Spieltag

Aufstellung Cottbus: Funk - Straudi (64. Rorig), Manu, Awortwie-Grant, Borgmann - Pelivan (46. Moustfa), Michelbrink (75. Tolga Cigerci) - Tolcay Cigerci, Boziaris (75. Tattermusch), Hannemann (64. Biankadi) - Engelhardt. Trainer: Wollitz

Aufstellung Essen: Golz - Hofmann (64. Hüning), Rios Alonso, Schultz, Bouebari - Gjasula (85. Reisig), Mosel - Safi (71. Obuz), Mizuta, Abiama (85. Owusu) - Janssen (64. Cuber Potocnik). Trainer: Koschinat.

Schiedsrichter: Ro. Hartmann (Krugzell im Allgäu)

Tore: 0:1 Safi (20.). 1:1 Engelhardt (32.), 1:2 Müsel (39.), 1:3 Janssen (53.), 2:3 Tolcay Cigerci (73., FE), 3:3 Tolcay Cigerci (78.), 4:3 Tolcay Cigerci (83.), 5:3 Biankadi (90.+2)

Gelbe Karten: - / Hofmann, Abiama

Zuschauer: 17.239

Titelfoto: IMAGO / Steffen Beyer

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