Cottbus flippt völlig aus! Energie dreht Spiel des Jahres und ist wieder dick im Aufstiesgrennen

Cottbus - Was für ein Wahnsinn in der Lausitz! Energie Cottbus spielt gegen Rot-Weiß Essen " do or die ", liegt nach 53 Minuten mit zwei Toren hinten und gewinnt ein wildes Spitzenspiel mit 5:3 (1:2).

Erik Engelhardt (M.) hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt. © IMAGO / Steffen Beyer

Tolcay Cigerci markierte in Hälfte zwei einen lupenreinen Hattrick, versenkte zunächst einen Elfmeter (73.), nachdem der zur Pause eingewechelte Can Moustfa gefoult worden war.

Danach verwandelte der Zauberfuß einen Freistoß direkt (78.) und schloss ein Solo zum furiosen 4:3 ab (82.). Das Stadion flippte völlig aus: Cottbus machte in zehn Minuten aus einem 1:3 ein 4:3!

Den Deckel drauf machte Merveille Biankadi (90.+2), der einen Konter zum 5:3 vollendete.

Zuvor hatte Cottbus, das mit der Siegerelf aus dem letzten Heimspiel gegen 1860 München begann, Glück. Ein Handspiel von Awortwie-Grant im eigenen Strafraum blieb nach 15 Minuten ungeahndet.

Kurz darauf war RWE, das zu Beginn etwas zielstrebiger agierte, durch Ramien Safi in Führung gegangen, nachdem Marek Janssens Schuss von Marius Funk gerade noch so entschärft wurde. Beim Nachschuss war Energies Keeper machtlos (20.).

Danach hatte Awortwie-Grant die erste gute Cottbus-Chance per Kopf (24.), die er genauso liegen ließ wie Engelhardt (29.). Einen Abpraller von Jakob Golz konnte der FCE-Goalgetter aus kurzer Distanz nicht am RWE-Keeper vorbeibringen. Kurz darauf machte er es besser und überwand Golz im kurzen Eck (29.), das Stadion rastete das erste Mal aus!