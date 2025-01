Trainingsstart bei Energie Cottbus: Erik Engelhardt dabei, aber was ist mit Timmy Thiele?

Nach kurzer Aufwärmung ging es vor etwa 80 Trainingskiebitzen direkt rein in intensive Spielformen. Weiter Teil des Aufgebots: Erik Tallig (24).

Timmy Thiele war in der Hinrunde einer der besten Stürmer der 3. Liga. © Robert Michael/dpa

Doch selbst die zwei Wochen Weihnachtsurlaub reichten offenbar nicht zur vollständigen Gesundung. Die Atemwege seien nicht frei, auch die Lunge sei betroffen.

Thiele war wohl vor Weihnachten kurzzeitig zu früh wieder ins Training eingestiegen, habe daraufhin einen Rückschlag erlitten. Ist jetzt sogar der Rückrundenstart am 18. Januar in Bielefeld in Gefahr? Mitspieler Jonas Hofmann (27) meinte:

"Ich hab mit Timmy im Urlaub viel telefoniert, weil wir ihn natürlich brauchen. Was der in der Hinrunde gespielt hat, ist der Wahnsinn gewesen. [...] Er klang die letzten Tage, als ich mit ihm gesprochen hatte, schon wieder sehr, sehr gut."

Im FCE-Lager will man einen neuerlichen gesundheitlichen Rückschlag in der kalten Jahreszeit unbedingt vermeiden, der Torjäger reist bekanntlich täglich rund 340 Kilometer zum Training.

Doch es gibt Licht am Ende des Tunnels! Es kursiert ein Plan, wonach Thiele am Montag ins Teamtraining zurückkehren könnte.

Und dann mit Engelhardt den Platz im Sturm ausfechtet? "Wir haben zwei Top-Top-Top-Stürmer, die sicherlich auch zusammen harmonieren können", so Hofmann freudig.