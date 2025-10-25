RB Leipzig zerlegt Wagners FC Augsburg in alle Einzelteile

Augsburg - Nach 22 Minuten war quasi alles schon entschieden! Mit absoluter Effizienz verwertete RB Leipzig am Samstagnachmittag eiskalt Chancen gegen den FC Augsburg , sodass es schon nach 45 Minuten 4:0 stand. Am Ende feierten die Sachsen einen 6:0-Auswärtssieg und scheinen bereit für Energie Cottbus im DFB-Pokal.

Absolute Freude bei den Spielern von RB Leipzig: Die Sachsen konnten in der ersten Halbzeit gleich vier Tore gegen Augsburg erzielen. © Harry Langer/dpa

Dabei machte es der FCA im ersten Durchgang nicht einmal wirklich schlecht. Das Team von Sandro Wagner hatte deutlich mehr Ballbesitz, viel Zug nach vorn und durchaus Möglichkeiten, in Front zu gehen.

Doch die Sachsen lauerten auf Konter und ja, führten sie mustergültig aus. Zum ersten Mal klingelte es in der zehnten Minute. Romulo und Yan Diomande tankten sich rechts durch. Letzterer setzte schließlich zum Sprint an und vollendete trocken rechts.

Wieder übernahm Augsburg dann das Ruder - aber RB traf. Nach einem Angriff über links brauchte Romulo im Strafraum nur einschieben - zu einfach (18.).

Was danach kam? Exakt die gleiche Situation. Augsburg machte das Spiel, RB konterte blitzschnell und Antonio Nusa bedankte sich für die Möglichkeit zum 3:0 - Wahnsinn (22.).

Erst danach beruhigte sich die Lage etwas, weil der FCA scheinbar kapiert hatte, dass es so nicht weitergehen kann. Doch jetzt mussten natürlich Tore her. Die Roten Bullen warteten und machten nach 38 Minuten einfach das gleiche Tor noch einmal. Wieder ging es blitzschnell nach einem Ballgewinn. Nutznießer am Ende der Kette war Christoph Baumgartner, der Finn Dahmen im gegnerischen Kasten nicht gut aussehen ließ.

Mit 4:0 ging es in die Kabinen.