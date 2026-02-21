Wollitz simst aus dem Krankenbett: "Werde meine Mannschaft nicht alleine lassen"

Cottbus - Energie Cottbus ohne Trainer-Vulkan Pele Wollitz (60) an der Seitenlinie im Ostderby gegen Erzgebirge Aue (Sonntag, 16.30 Uhr)? Diese Befürchtung machte am Freitag schnell in der Lausitz die Runde.

Sah so der Freitag von Pele Wollitz (60) im heimischen Bett aus? (Symbolbild) © Philip Dulian/dpa

Gegenüber TAG24 konnten Klub und Trainer dem Anhang die Sorgen nehmen. Wollitz simste aus dem Krankenbett: "Ich werde meine Mannschaft am Sonntag nicht alleine lassen, umso wichtiger war es, dass ich diese Pause genommen habe bzw. nehmen musste."

Unter anderem geht es um den Erhalt seiner blütenweißen Weste im Erzgebirge - in sechs Partien mit Cottbus verlor Wollitz noch nie gegen Aue, holte fünf Siege.

Der Aue-Experte schiebt vor dem Duell auch demonstrativ die Last des Gewinnens dem Kontrahenten zu:

"Aue steht unter Druck, sie werden bissig sein und alles reinwerfen. Da heißt es für uns gegenzuhalten und unser Spiel auf die Platte zu bringen. Dann werden wir sehen, wie es läuft. Möglicherweise sind taktische Vorgaben in einem solchen Spiel gar nicht die entscheidenden Dinge."