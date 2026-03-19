Trotz zweier Eckball-Gegentore: Darum trainiert Wollitz keine Standards

Cottbus - Leichtsinn oder Psychologie? Trotz zweier Eckball-Gegentore, die Energie Cottbus im Flutlicht-Hit gegen Aachen das Genick brachen, sträubt sich FCE-Coach Pele Wollitz (60) dagegen, gesondert ruhende Bälle zu trainieren.

Pele Wollitz (60) hat zum Thema Standards seine ganz eigene Herangehensweise. © Frank Hammerschmidt/dpa

"Standardsituationen haben wir bewusst nicht, explizit nicht diese Woche gemacht. Auch wenn wir letzte Woche vielleicht dadurch selbst das Spiel gekillt haben im Negativen", erklärt der Trainer-Fuchs auf der Pressekonferenz vor Ulm (Samstag, 14 Uhr).

Unterschätzt Wollitz die Wichtigkeit von ruhenden Bällen? Nein. Der 60-Jährige fährt vielmehr einen psychologischen Ansatz: "Ich glaube, wenn du die darauffolgende Woche das machst, ist das mehr kontraproduktiv, zumindest sagt das meine Erfahrung."

Schwerpunkt seien stattdessen diese Woche im Training "Spiel mit dem Ball, Gegenpressing und Intensität" gewesen.

Mit anderen Worten: Wollitz will das Thema Standards nicht zum Problem machen oder verschlimmbessern, weil Energie in der Rückrunde bis dato keine Anfälligkeiten diesbezüglich zeigte.

Wollitz: "Im heutigen Fußball wird das gar nicht mehr so trainiert. Es werden Abläufe trainiert, aber selten mit Gegenspielern."