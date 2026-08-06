Vier Spieler, nur eine Position: So könnte Cottbus in die 2. Liga starten

Cottbus - Die 2. Liga ruft und Cottbus ist dabei! Wenige Tage vor dem scharfen Start gegen Hannover 96 (Sonntag, 13.30 Uhr) zeichnet sich die erste Elf ab. Doch auf einer Position streiten sich gleich vier Spieler um den Startplatz.

Bei der Abschlussspielform am Dienstag wurde vielfach die Formation durchgemischt. © TAG24/Lukas Schulze

Die meisten Positionen sind spätestens nach den jüngsten Tests gegen Dynamo und Werder klar: Marcel Lotka (25) wird wie erwartet die Nummer eins im Tor geben.

In der Viererkette dürften Henry Rorig (26), King Manu (22) und Luca Erlein (19) drei von vier Stellen besetzen. Auf links hat nach den Eindrücken der Vorbereitung Newcomer Hassan Zaydan (19) die besten Karten.

Als Alternativen stehen Neuzugang Fousseny Doumbia (21), Positivüberraschung bis zu seiner Verletzung, und den wieder genesene Kapitän Axel Borgmann (32) bereit. Die Frage ist bei beiden, inwieweit ihre Kraft für mindestens eine Halbzeit reicht.

Auf der Doppelsechs sollen Leonardo Bittencourt (32) und Lukas Michelbrink (21) in die Saison gehen.

Der bisherige Stammsechser Dominik Pelivan (30) ist vorerst nur zweite Wahl, musste in der Vorbereitung oft in der Innenverteidigung aushelfen und gilt auch dort als erster Backup.