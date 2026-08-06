Vier Spieler, nur eine Position: So könnte Cottbus in die 2. Liga starten
Cottbus - Die 2. Liga ruft und Cottbus ist dabei! Wenige Tage vor dem scharfen Start gegen Hannover 96 (Sonntag, 13.30 Uhr) zeichnet sich die erste Elf ab. Doch auf einer Position streiten sich gleich vier Spieler um den Startplatz.
Die meisten Positionen sind spätestens nach den jüngsten Tests gegen Dynamo und Werder klar: Marcel Lotka (25) wird wie erwartet die Nummer eins im Tor geben.
In der Viererkette dürften Henry Rorig (26), King Manu (22) und Luca Erlein (19) drei von vier Stellen besetzen. Auf links hat nach den Eindrücken der Vorbereitung Newcomer Hassan Zaydan (19) die besten Karten.
Als Alternativen stehen Neuzugang Fousseny Doumbia (21), Positivüberraschung bis zu seiner Verletzung, und den wieder genesene Kapitän Axel Borgmann (32) bereit. Die Frage ist bei beiden, inwieweit ihre Kraft für mindestens eine Halbzeit reicht.
Auf der Doppelsechs sollen Leonardo Bittencourt (32) und Lukas Michelbrink (21) in die Saison gehen.
Der bisherige Stammsechser Dominik Pelivan (30) ist vorerst nur zweite Wahl, musste in der Vorbereitung oft in der Innenverteidigung aushelfen und gilt auch dort als erster Backup.
Tolcay Cigerci drängt wieder in die Startelf, auf Linksaußen ist noch alles offen
Im offensiven Mittelfeld wird es voll. Aufstiegstorschütze Jannis Boziaris (23) hat seinen Stammplatz gefestigt. Topspieler Tolcay Cigerci (31) ist nach auskurierter Entzündung der Fußsohle zurück und sprühte zuletzt nur so vor Spielfreude.
Es läuft auf die Variante des Saisonfinals hinaus, in dem Cigerci als verkappter Rechtsaußen agierte und Boziaris die Zehn bekleidete.
Auf Linksaußen ist das Gerangel am größten. Platzhirsch Moritz Hannemann (28) muss seine Position gegen Justin Butler (25) sowie die Neuzugänge Julian Guttau (26) und Lucas Copado (22) behaupten. Eine Tendenz? Kaum absehbar.
Das Hauen und Stechen dürfte bis zum Abschlusstraining anhalten, am Dienstag tummelten sich zwischenzeitlich 32 Spieler auf dem Trainingsplatz.
Klare Sache herrscht dagegen im Sturm: An Torjäger Erik Engelhardt (28) führt auch in der 2. Liga kein Weg vorbei.
Titelfoto: IMAGO / Steffen Beyer