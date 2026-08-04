Energie-Cottbus-Blog: Überraschungsgast im Dienstagstraining

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Viel Getümmel im Eliaspark zum Start der Trainingswoche: Sage und schreibe 32 Akteure standen auf dem Grün. Darunter in Leon Guwara ein Überraschungsgast.

Von Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze

Cottbus - Nach dem Aufstieg aus der 3. Liga ist vor dem Abenteuer 2. Liga! Energie Cottbus ist nach zwölf Jahren Abstinenz ins Unterhaus zurückgekehrt.

Bevor die Truppe von Trainer Pele Wollitz (60) zum Zweitliga-Saisonstart am 9. August (13.30 Uhr) Hannover 96 empfängt, wartete am Samstag noch die herausfordernde XXL-Generalprobe über 2x60 Minuten gegen den Bundesligisten Werder Bremen.

Dabei zeigten die Lausitzer im strömenden Brandenburger Regen eine sehr beherzte Leistung, auch wenn am Ende nur eine 2:4-Niederlage raussprang.

In unserem Energie-Blog bleibt Ihr bei allen News auf dem Laufenden.

4. August, 16.35 Uhr: Viel Getümmel auf dem Platz und ein Überraschungsgast beim Dienstagstraining

Viel Getümmel im Eliaspark zum Start der Trainingswoche: Sage und schreibe 32 Akteure standen ab 13.30 Uhr auf dem Grün. Darunter in Leon Guwara (30) ein Überraschungsgast.

Der Stammspieler der Aufstiegssaison war am Vortag offiziell verabschiedet worden, bekommt aber weiterhin in Cottbus die Möglichkeit sich nach seiner langen Verletzung richtig fit zu machen. Nach der Aktivierung verschwand er genauso wie Ryan Malone (33, Aufbau nach Muskelverletzung) in den Kraftraum.

In verschiedenen Spielformen wurden am Dienstag Kettenverhalten, Anlaufen und Spielaufbau unter Gegnerdruck geübt. Auch die Nachwuchskräfte Phil Heidrich (18) und Malte Hopfmann (16) durften wieder mitmischen.

Der Eliaspark ist zum Trainingsstart der Woche rappelvoll.
Der Eliaspark ist zum Trainingsstart der Woche rappelvoll.  © TAG24/Lukas Schulze

4. August, 10.20 Uhr: Ticketverkauf für Auswärtsspiel gegen Arminia Bielefeld gestartet

Der Ticketverkauf für das erste Cottbuser Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld (16. August, 13.30 Uhr) ist seit 10 Uhr eröffnet.

Die erste Verkaufsphase findet ausschließlich online und über den Shop von Gastgeber Bielefeld statt. Energie stehen gut 2500 Karten zu.

Unterdessen waren für den Heimauftakt am Sonntag gegen Hannover 96 zum Wochenstart über 16.000 Tickets weg.

Die Bielefelder Alm ist der Spielort der ersten Cottbuser Auswärtspartie der Saison. (Archivfoto)
Die Bielefelder Alm ist der Spielort der ersten Cottbuser Auswärtspartie der Saison. (Archivfoto)  © Friso Gentsch/dpa

3. August, 18.10 Uhr: Athletiktrainer Gianluca Fraternali verlässt Energie Cottbus endgültig

Abgang perfekt: Athletiktrainer Gianluca Fraternali (34) verlässt nach zwei Jahren die Lausitzer, dies gab der Zweitliga-Aufsteiger am Montag bekannt.

Fraternali war seit Vorbereitungsstart kein Teil des Funktionsteams mehr, nach TAG24-Infos liefen aber bis zuletzt Gespräche über eine neue Aufgabe des Italieners im Vereins. Stattdessen trennen sich die Wege endgültig.

Den Platz als zweiter Athletiktrainer der Profis nimmt seit dieser Saison Josua Skratek (31) ein, der von Arminia Bielefeld kam.

Athletiktrainer Gianluca Fraternali verlässt Cottbus.
Athletiktrainer Gianluca Fraternali verlässt Cottbus.  © Frank Hammerschmidt/dpa

1. August, 17.30 Uhr: Energie Cottbus verliert XXL-Test gegen Werder Bremen

Schlusspfiff, das Spiel ist aus. Energie Cottbus muss sich am Ende mit 2:4 geschlagen geben.

Tolcay Cigerci (6.) und Axel Borgmann (112.) trafen für den FCE, Salim Musah (31.), Samuel Mbangula (45.), Paul Erevbenagie (103.) und Chuki (120.) für Werder Bremen.

1. August, 17.26 Uhr: Werder Bremen macht den Deckel drauf

Schade! Chuki umkurvt Kratzsch nach einem schnellen Gegenstoß der Bremer und macht somit jetzt höchstwahrscheinlich doch alles klar - 4:2 für Werder (120.).

Trotzdem ein insgesamt starker Auftritt der Lausitzer!

1. August, 17.18 Uhr: Axel Borgmann verkürzt!

Die Messe ist doch noch nicht gelesen! Axel Borgmann nimmt aus der Distanz Maß und trifft zum Anschluss - nur noch 2:3 aus FCE-Sicht (112.).

Das Tor kommt ziemlich aus dem Nichts, es wirkte eigentlich schon etwas so, als hätten sich beide Seiten auf einen frühzeitigen Feierabend geeinigt.

1. August, 17.09 Uhr: Werder Bremen trifft zur Vorentscheidung

Das dritte Tor für die Grün-Weißen, der 18-jährige Paul Erevbenagie sorgt für die Vorentscheidung (103.).

Der Youngster wird auf links geschickt und schließt dann mit der Innenseite platziert ins lange Eck ab. Das macht der Bundesligist am Ende dann auch einfach zu gut, Chancen zum Ausgleich waren vorher nämlich genügend da.

1. August, 16.57 Uhr: Letzte Pause vor dem Endspurt

Die finalen 30 Minuten stehen bevor, Energie liegt weiterhin 1:2 zurück.

Die vielen Wechsel haben der Struktur beider Teams nicht unbedingt gutgetan, dafür aber den Cottbusern. Es geht jetzt nämlich schneller auf und ab, wodurch die Wollitz-Elf zu besseren Gelegenheiten kommt. Werder auf der anderen Seite allerdings auch, wo Chuki eben die Latte getroffen hat. Beim FCE beleben vor allem Justin Butler und Christian Kinsombi das Spiel, die beide neu reingekommen sind.

1. August, 16.26 Uhr: Die zweite Hälfte läuft!

Weiter geht's im LEAG Energie Stadion!

Beide Teams haben ordentlich durchgewechselt für die zweiten 60 Minuten.

1. August, 16.07 Uhr: Halbzeit bei Energie Cottbus gegen Werder Bremen

Jetzt steht die längere Halbzeit in der Lausitz an, Energie geht mit einem 1:2-Rückstand in die zweiten 60 Minuten.

Nach einem starken Start hat sich Cottbus zwar die Führung aus der Hand nehmen lassen, dass es gegen einen Bundesligisten wie Werder aber nicht 120 Minuten Dominanz geben wird, war vorher klar. Immerhin konnte die Wollitz-Elf nach dem zweiten Bremer Treffer wieder mehr stattfinden und auch offensiv wieder Akzente setzen. Ein schlechter Auftritt ist das hier auf keinen Fall, zumal der immer noch strömende Regen keine ganz angenehmen Rahmenbedingungen bietet.

Titelfoto: TAG24/Lukas Schulze

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