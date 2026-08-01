01.08.2026 17:53 Energie Cottbus verliert Regenschlacht beim letzten Test, lässt sich aber nicht nass machen!

Energie Cottbus hat das letzte Testspiel vor dem Start der 2. Bundesliga am Samstag gegen Werder Bremen mit 2:4 verloren.

Von Florian Mentele

Cottbus - Strömender Regen in der Lausitz, 120 Minuten gegen einen Erstligisten und dann gingen auch noch die Pommes auf der Osttribüne aus: Eine sommerliche Erholungskur war dem FC Energie Cottbus und seinen Fans zur Generalprobe vor dem Zweitligastart wahrlich nicht vergönnt. Trotzdem ließen sich die Mannen von Coach Pele Wollitz nicht nass machen, auch wenn bei der XXL-Generalprobe gegen Werder Bremen am Ende nur eine 2:4 (1:2)-Niederlage raussprang.

Sommerlich sieht anders aus: Das Testspiel zwischen Cottbus und Werder mutierte zur Regenschlacht. © IMAGO / Matthias Koch Dabei stellte der FCE den Gast aus der Hansestadt zunächst einmal selbst passend zum Wetter unter die kalte Dusche: Bremens neue Nummer eins Karl Hein leistete sich bereits in der 6. Minute einen Riesenbock im Aufbau, Kapitän Tolcay Cigerci schnappte sich das Leder und veredelte lässig zum frühen 1:0. Das schmeckte dem Erstligisten natürlich gar nicht, der sich fortan immer besser in die Partie spielte. Doch die Lausitzer präsentierten sich griffig, standen defensiv stabil und setzten auch vorn immer wieder Nadelstiche. Ändern sollte sich das jedoch nach dem Ausgleich, bei dem der Klassenunterschied dann kurz mal deutlich wurde. Jens Stage bediente Werder-Youngster Salim Musah, der mit Auge und Innenseite traf (31.) - das ging Energie zu schnell. Energie Cottbus Youngster sorgen bei Energie für Aufsehen: So machte Wollitz den Erlein-Coup klar Anschließend ließen die Grün-Weißen eine Viertelstunde die Muskeln spielen, schnürten die Hausherren hinten ein und belohnten sich dann mit dem zweiten Tor. Dieses Mal legte Musah perfekt in den Lauf von Samuel Mbangula und knackte so etwas zu leicht den FCE-Defensivverbund (45.).

Energie Cottbus hält dagegen, verliert am Ende aber dennoch