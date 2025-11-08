Von wegen Topspiel! Ohne Cigerci nichts los in Cottbus

Cottbus - Da, wo Topspiel draufsteht, ist bislang Geduldsspiel drin! Ohne Spielmacher Tolcay Cigerci in der Startelf tut sich Energie Cottbus gegen die beste Defensive des VfL Osnabrück in den ersten 45 Minuten schwer, Torchancen zu kreieren. Fast folgerichtig steht es zur Pause 0:0.

Energie Cottbus verzichtet im Topspiel gegen Osnabrück vorerst auf die Geistesblitze von Tolcay Cigerci (30, l.). Der Spielmacher sitzt nach grippalem Infekt auf der Bank. © Robert Michael/dpa

Während Cigerci auf der Bank saß, hatte King Manu die beste Cottbuser Gelegenheit nach einem Freistoß, den der eigentliche Verteidiger per Kopf verlängerte. Doch der Ball trudelte am VfL-Tor vorbei (41.).

Problematisch: In Jannis Boziaris fehlt ein weiterer Kreativspieler mit Wadenproblemen gänzlich im Kader.

Cottbus findet gegen massiv stehenden Gäste bis dato keine Mittel durchzukommen. Osnabrück gehörte die Anfangsphase, außerdem ist das Konterspiel eine VfL-Waffe, die bislang ohne Ertrag bleibt.

Damit im zweiten Durchgang mehr passiert, bringt Pele Wollitz seinen Grippe-geschwächten Topspieler direkt zu Wiederanpfiff, der blasse Timmy Thiele kommt nicht wieder aus der Kabine.