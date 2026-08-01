Energie-Cottbus-Blog: Starker Auftritt trotz Pleite! FCE verliert XXL-Generalprobe gegen Bremen

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Energie-Cottbus-Blog: Der FC Energie Cottbus hat die XXL-Generalprobe am Samstag gegen Werder Bremen mit 2:4 verloren.

Von Ivan Simovic, Lukas Schulze

Cottbus - Nach dem Aufstieg aus der 3. Liga ist vor dem Abenteuer 2. Liga! Energie Cottbus ist nach zwölf Jahren Abstinenz ins Unterhaus zurückgekehrt.

Bevor die Truppe von Trainer Pele Wollitz (60) zum Zweitliga-Saisonstart am 9. August (13.30 Uhr) Hannover 96 empfängt, wartete am Samstag noch die herausfordernde XXL-Generalprobe über 2x60 Minuten gegen den Bundesligisten Werder Bremen.

Dabei zeigten die Lausitzer im strömenden Brandenburger Regen eine sehr beherzte Leistung, auch wenn am Ende nur eine 2:4-Niederlage raussprang.

In unserem Energie-Blog bleibt Ihr bei allen News auf dem Laufenden.

1. August, 17.30 Uhr: Energie Cottbus verliert XXL-Test gegen Werder Bremen

Schlusspfiff, das Spiel ist aus. Energie Cottbus muss sich am Ende mit 2:4 geschlagen geben.

Tolcay Cigerci (6.) und Axel Borgmann (112.) trafen für den FCE, Salim Musah (31.), Samuel Mbangula (45.), Paul Erevbenagie (103.) und Chuki (120.) für Werder Bremen.

1. August, 17.26 Uhr: Werder Bremen macht den Deckel drauf

Schade! Chuki umkurvt Kratzsch nach einem schnellen Gegenstoß der Bremer und macht somit jetzt höchstwahrscheinlich doch alles klar - 4:2 für Werder (120.).

Trotzdem ein insgesamt starker Auftritt der Lausitzer!

1. August, 17.18 Uhr: Axel Borgmann verkürzt!

Die Messe ist doch noch nicht gelesen! Axel Borgmann nimmt aus der Distanz Maß und trifft zum Anschluss - nur noch 2:3 aus FCE-Sicht (112.).

Das Tor kommt ziemlich aus dem Nichts, es wirkte eigentlich schon etwas so, als hätten sich beide Seiten auf einen frühzeitigen Feierabend geeinigt.

1. August, 17.09 Uhr: Werder Bremen trifft zur Vorentscheidung

Das dritte Tor für die Grün-Weißen, der 18-jährige Paul Erevbenagie sorgt für die Vorentscheidung (103.).

Der Youngster wird auf links geschickt und schließt dann mit der Innenseite platziert ins lange Eck ab. Das macht der Bundesligist am Ende dann auch einfach zu gut, Chancen zum Ausgleich waren vorher nämlich genügend da.

1. August, 16.57 Uhr: Letzte Pause vor dem Endspurt

Die finalen 30 Minuten stehen bevor, Energie liegt weiterhin 1:2 zurück.

Die vielen Wechsel haben der Struktur beider Teams nicht unbedingt gutgetan, dafür aber den Cottbusern. Es geht jetzt nämlich schneller auf und ab, wodurch die Wollitz-Elf zu besseren Gelegenheiten kommt. Werder auf der anderen Seite allerdings auch, wo Chuki eben die Latte getroffen hat. Beim FCE beleben vor allem Justin Butler und Christian Kinsombi das Spiel, die beide neu reingekommen sind.

1. August, 16.26 Uhr: Die zweite Hälfte läuft!

Weiter geht's im LEAG Energie Stadion!

Beide Teams haben ordentlich durchgewechselt für die zweiten 60 Minuten.

1. August, 16.07 Uhr: Halbzeit bei Energie Cottbus gegen Werder Bremen

Jetzt steht die längere Halbzeit in der Lausitz an, Energie geht mit einem 1:2-Rückstand in die zweiten 60 Minuten.

Nach einem starken Start hat sich Cottbus zwar die Führung aus der Hand nehmen lassen, dass es gegen einen Bundesligisten wie Werder aber nicht 120 Minuten Dominanz geben wird, war vorher klar. Immerhin konnte die Wollitz-Elf nach dem zweiten Bremer Treffer wieder mehr stattfinden und auch offensiv wieder Akzente setzen. Ein schlechter Auftritt ist das hier auf keinen Fall, zumal der immer noch strömende Regen keine ganz angenehmen Rahmenbedingungen bietet.

1. August, 15.51 Uhr: Werder Bremen dreht das Spiel, Energie Cottbus liegt zurück!

Führung verspielt, jetzt liegt Cottbus zurück! Samuel Mbangula krönt einen schicken Angriff des Erstligisten in der 45. Minute mit dem 2:1.

Dieses Mal legt Musah per schickem Steckpass rechts in den Strafraum auf, der zweite Bremer Treffer kommt allerdings nicht mehr ganz so überraschend. Energie kann mittlerweile immer weniger Entlastungsangriffe generieren und ist im weiterhin strömenden Regen hauptsächlich in der Verteidigung beschäftigt.

1. August, 15.36 Uhr: Erste Pause in Cottbus

Direkt danach dürfen sich die Kicker etwas erholen.

Eigentlich kam die Wollitz-Elf hier sehr gut rein und erwischte den Bundesligisten früh kalt. Zwar nahm Werder anschließend das Zepter immer mehr in die Hand, doch Energie präsentierte sich über weite Strecken vorn und hinten stabil, setzte auch immer wieder selbst Nadelstiche. Der Ausgleich fiel daher etwas aus dem Nichts, doch die Aufgabe scheint hier keinesfalls zu groß.

1. August, 15.35 Uhr: Werder Bremen gleicht aus

Die Lausitzer sind hier sehr gut drin in der Partie, kassieren jetzt aber trotzdem den Ausgleich - 1:1!

Jens Stage wird im Strafraum bedient und legt auf Salim Musah ab, der stark mit der Innenseite vollstreckt und Lotka im Cottbuser Kasten keine Chance lässt.

Titelfoto: IMAGO / Steffen Beyer

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