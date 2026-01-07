Winter-Transfer im Osten: Ex-Rostock-Kapitän riet Sohn zum Cottbus-Wechsel

Cottbus - Sein Vater war einst Kapitän bei Hansa Rostock, Gianluca Pelzer (19) will jetzt bei Ostrivale Energie Cottbus in dessen Fußstapfen treten. Im Interview nach dem kuriosen Testspiel gegen Altglienicke (2:2) verriet der Winter-Zugang, dass sein Vater ihn sogar zum Wechsel bestärkt habe.

Gianluca Pelzer (19) gab am Mittwochnachmittag seinen Einstand für Energie Cottbus im Test gegen Altglienicke. © IMAGO / Matthias Koch

"Es ist kein Geheimnis, dass mein Papa mich berät in allen Belangen. Und natürlich hat er gesagt, dass das ein guter Schritt ist", erklärte Pelzer junior nach dem Spiel in der Mixed-Zone.

Sein Papa ist kein Geringerer als Sebastian Pelzer (45, Sportvorstand beim FC Lugano), der einst fünf Jahre für Hansa Rostock die Knochen hinhielt (121 Spiele).

Auch für Dynamo Dresden räumte der linke Verteidiger zweieinhalb Jahre ab. Klar, dass sein Filius den Fußballosten aus dem Effeff kennt:

"Aufgrund der ganzen Ostduelle zwischen Hansa Rostock und Energie Cottbus habe ich beide Vereine schon oft miterlebt."

Gianluca Pelzer wurde wie sein Papa in Trier geboren, wuchs aber an der Ostsee auf und kickte zwölf Jahre in der Jugend der Kogge. Es folgte der Wechsel ins Top-NLZ zur TSG Hoffenheim.

Doch "aufgrund einer Verletzung und der Gegebenheiten in Hoffenheim hat es dort nicht mehr funktioniert", so der Neue, der etwas nervös gestand, dass dies sein erstes Interview überhaupt sei.