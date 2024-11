Winter-Transfers bei Energie Cottbus? Darum will Wollitz keine Neuen!

Cottbus - Aufsteiger Energie Cottbus fliegt durch die 3. Liga und liegt voll im Aufstiegsrennen zur 2. Bundesliga . Doch wer an Verstärkungen im Winter denkt, liegt komplett daneben!

Cottbus' Trainer-Sportdirektor Claus-Dieter Wollitz (59) hat für den Winter einen klaren Personalplan. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Direkter Durchmarsch in die 2. Liga? Winter-Transfers? Claus-Dieter Wollitz (59) will dieser Tage davon mal so gar nicht wissen!

Energies Trainer mahnt zur Bodenhaftung und dem Hier und Jetzt. Denn er weiß - nichts steht über dem Lausitzer Saisonziel Klassenerhalt.

Nach einem Drittel der Saison ist Cottbus auf bestem Wege dieses frühzeitig zu erreichen und im Winter neue Ziele in Angriff nehmen?

"Unsere Zielstellung zu ändern, wäre unklug", so das Sprachrohr des Klubs. Dies gilt auch für die Transferstrategie.

Ende des Sommers gab es Stimmen und Überlegungen, den Kader weiter zu verstärken: "Wir haben hinter den Kulissen Gespräche geführt mit anderen Spielern", so Wollitz.

Zu Vertragsabschlüssen kam es dank des sportlichen Aufschwungs nicht: "Doch dann ist die Entwicklung, der Zusammenhalt in der Mannschaft nochmal enger, größer geworden."