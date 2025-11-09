Wollitz redet trotz Platz zwei Klartext: "Wir sind kein Topteam"

Cottbus - Energie Cottbus verabschiedet sich auf Rang zwei der 3. Liga in die Landespokalpause. Doch Trainer Pele Wollitz (60) stellt klar: Wir sind kein Topteam!

Pele Wollitz (60, 2.v.l.) nahm die Osnabrück-Pleite nüchtern zur Kenntnis. (Archivfoto) © Robert Michael/dpa

Dies zeigte das Spitzenspiel gegen den VfL Osnabrück (0:1), in dem sich Energie lange Zeit gegen die beste Defensive der 3. Liga schwertat.

Während Osnabrück zum achten Mal (!) zu null spielte, hatte Energie nur zwei echte Chancen.

"Meine Meinung ist bekannt, dass ich Energie Cottbus noch nicht als Topmannschaft sehe", fühlte sich der erfahrene Übungsleiter auf der anschließenden Pressekonferenz bestätigt.

Das sah Osnabrück-Trainer Timo Schultz (48) ein bisschen anders: "Topspiel heißt ja nicht, dass es 5:4 ausgehen muss."

Deswegen lobte VfL-Trainer ausdrücklich die Defensivleistungen beider Teams: "Wenn man sich [das] unter dem Gesichtspunkt angeguckt hat, das Spiel, war das von beiden Mannschaften wirklich eine Top-Leistung."

Im Nachsatz fügte Schultz schmunzelnd hinzu: Ein "Augenschmaus war's nicht."