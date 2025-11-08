Spielt so ein Spitzenteam? Cottbus ohne Cigerci nur ein laues Lüftchen

Erst mit Tolcay Cigerci fand Energie Cottbus gegen ein massives VfL Osnabrück Mittel. Die Gäste entführten dank eines Kontertores drei Punkte aus der Lausitz.

Von Lukas Schulze

Cottbus - Da, wo Topspiel draufstand, war Geduldsspiel drin! Ohne Spielmacher Tolcay Cigerci in den ersten 45 Minuten tat sich Energie Cottbus gegen die beste Defensive des VfL Osnabrück schwer, um Torchancen zu kreieren. Ganz anders die Gäste, die mit einem erfolgreichen Konter maximal effektiv 1:0 (0:0) gewannen.

Cottbus verzichtete im Topspiel gegen Osnabrück zunächst auf den Grippe-geschwächten Tolcay Cigerci (l.). Erst mit dem Spielmacher kam das Offensivspiel ins Rollen. © IMAGO / Steffen Beyer Während Cigerci auf der Bank saß, hatte King Manu die beste Cottbuser Gelegenheit nach einem Freistoß, den der eigentliche Verteidiger per Kopf verlängerte. Doch der Ball trudelte am VfL-Tor vorbei (41.). Problematisch: In Jannis Boziaris fehlte ein weiterer Kreativspieler mit Wadenproblemen gänzlich im Kader. Cottbus fand gegen massiv stehende Gäste bis dato keine Mittel durchzukommen. Osnabrück gehörte die Anfangsphase, außerdem ist das Konterspiel eine VfL-Waffe, die bislang ohne Ertrag bleibt. Energie Cottbus Früherer Freistoßkünstler von Cottbus und 1860 München wird Nationaltrainer Wollitz zog seinen Top-Joker Cigerci zum Wiederanpfiff, der blasse Timmy Thiele kam nicht wieder aus der Kabine.

Energie Cottbus seit zwei Spielen in Folge torlos

Osnabrücks Ismail Badjie (Nr. 37) hebt nach seinem goldenen Treffer ab zum Jubeln. © IMAGO / Steffen Beyer Mit Cigerci auf dem Platz agierte Energie auf einmal viel druckvoller, erarbeitete sich früh drei Ecken - klare Chancen entsprangen daraus nicht. Auf der Gegenseite kam Osnabrücks Müller nach Eckstoß frei zum Kopfball, drüber (56.).

Beide Teams blieben bemüht, aber umständlich. Erst nach einem Ballgewinn von Rorig wurde es gefährlich, doch Cigerci zielte mit seinem schwächeren Rechten knapp am Tor vorbei (67.). Kurz darauf war es erneut Rorig, der einen Sprint anzog und von Cigerci freigespielt freie Schussbahn hatte. Osnabrücks-Keeper Jonsson konnte parieren, auch der Nachschuss von Cigerci blieb hängen (72.). Energie Cottbus Darum ist Dynamo-Leihgabe Dennis Duah auch in Cottbus nur Reservist Stattdessen stach Osnabrück zu: VfL-Joker Badjie tauchte plötzlich frei vor Funk auf und schob eiskalt zur Gästeführung ein (73.).

Energie wirkte etwas fahrig nach dem Rückstand; Osnabrück eroberte den Ball und Meißners Flanke klatschte gegen das Gebälk (77). Wollitz ging all-in, brachte in Butler, Moustfa und Biankadi drei Offensive (81.). Die Lichtmomente hatte aber Cigerci, der zweimal aus zentraler Position zu hoch ansetzte (84., 86.). Mehr kam nicht: Cottbus ist ohne Cigerci nur ein laues Lüftchen und zum zweien Mal in Folge punkt- und torlos, während Osnabrück nach Punkten mit den Lausitzern gleichzieht. Erstmeldung: 13.19 Uhr, aktualisiert: 15.59 Uhr



Statistik zum Drittliga-Spiel zwischen Energie Cottbus und dem VfL Osnabrück

3. Liga, 14. Spieltag Energie Cottbus - VfL Osnabrück 0:1 (0:0) Aufstellung Energie Cottbus: Funk - Rorig, Manu (81. Moustfa), Awortwie-Grant, Guwara (61. Lucoqui) - Pelivan - Michelbrink (81. Butler), Hannemann (81. Biankadi), Borgmann - Thiele (46. Cigerci), Engelhardt. Trainer: Wollitz Aufstellung VfL Osnabrück: Jonsson - Fabinski, Müller, Wiemann - Kammerknecht, Wagner, Jacobsen, Christensen - Kopacz (61. Badjie), Kehl (85. Lesueur) - Meißner (90.+2 Ihorst). Trainer: Schultz Schiedsrichter: Lechner (Insel Poel) Tore: 0:1 Badjie (73.) Gelbe Karten: Manu, Lucoqui / Lesueur Zuschauer: 11.072