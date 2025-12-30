Winterwechsel? Angreifer will 2026 in Cottbus richtig durchstarten
Cottbus - Was passiert im Winter im Kader von Energie Cottbus? Vor der Weihnachtspause hatte Pele Wollitz (60) "Entscheidungen, die wehtun können" angekündigt. Für Ted Tattermusch (24) ist ein Winterwechsel kein Thema.
Um den Angreifer gab und gibt es nach TAG24-Informationen Anfragen anderer Drittligisten sowie von Ex-Klub Carl Zeiss Jena.
Tattermusch hatte in den jüngsten drei Partien vor der Winterpause nur zwei Spielminuten sammeln können, wurde durch eine Fußgelenkverletzung im Oktober über einen Monat aus dem Tritt gebracht.
Ein Winterwechsel - und sei es per Leihe - steht für den ehrgeizigen Angreifer nicht zur Debatte, wie TAG24 aus dem Umfeld des Spielers erfuhr. Vielmehr soll der groß gewachsene Stürmer in der Rückrunde in Cottbus richtig durchstarten wollen.
Vor der Weihnachtspause soll es dazu ein Feedback-Gespräch mit Trainer Pele Wollitz gegeben haben, aus dem Tattermusch mit Vertrauen und Zuversicht herausging.
Zugleich soll Wollitz seinen Schützling Verbesserungspotenziale aufgezeigt haben.
Der Sturmhüne (1,94 Meter) hatte sich in der Vorbereitung und zum Saisonstart gut eingefügt, bekam regelmäßige wie längere Spielzeiten - bis ihn eine Verletzung stoppte. Sein Vertrag in Cottbus läuft bis Sommer 2027.
Energie Cottbus möchte und muss den Kader verkleinern, ehe Verstärkungen kommen können
Als Abgangskandidaten werden dagegen Theo Ogbidi (24), Dennis Duah (22) und Dennis Slamar (31) gehandelt, das Trio fand trotz Personalnot im letzten Spiel des Jahres keinen Platz im Kader.
Weg ist schon Erik Tallig (25), das Aufgebot dennoch 29 Mann stark. Unter anderem gibt es im Tor vier Keeper.
Das kann - speziell bei Misserfolg - zu Unzufriedenheit führen, weshalb Wollitz vor dem Weihnachtsurlaub an sein Team appellierte: "Wichtig wird sein, geschlossen zu bleiben."
Zugleich ließ der Trainer und Manager in Personalunion durchblicken, dass er nicht davor zurückschrecke "Entscheidungen zu treffen, die dann auch wehtun können, die aber im Sinne der Mannschaft und des Klubs" sind.
TAG24 weiß, dass Energie darauf setzt, dass bei der ein oder anderen unzufriedenen Personalie "Dynamik" reinkommt. Im Klartext: Damit eine echte Verstärkung geholt werden kann, müsste erst jemand gehen.
Das Budget sei infolge der fünf Nachverpflichtungen im September aus- beziehungsweise überreizt, was dank ungeplanter Zusatzeinnahmen aus dem DFB-Pokal aber aufgefangen werden konnte.
Titelfoto: IMAGO / Steffen Beyer