Winterwechsel? Angreifer will 2026 in Cottbus richtig durchstarten

Cottbus - Was passiert im Winter im Kader von Energie Cottbus ? Vor der Weihnachtspause hatte Pele Wollitz (60) "Entscheidungen, die wehtun können" angekündigt. Für Ted Tattermusch (24) ist ein Winterwechsel kein Thema.

Ted Tattermusch (24, l.) klatscht mit Kollege Timmy Thiele (34) ab. Beide Angreifer sind in der Liga zwar noch torlos, aber für die Rückrunde bereit. © IMAGO / Steffen Beyer

Um den Angreifer gab und gibt es nach TAG24-Informationen Anfragen anderer Drittligisten sowie von Ex-Klub Carl Zeiss Jena.

Tattermusch hatte in den jüngsten drei Partien vor der Winterpause nur zwei Spielminuten sammeln können, wurde durch eine Fußgelenkverletzung im Oktober über einen Monat aus dem Tritt gebracht.

Ein Winterwechsel - und sei es per Leihe - steht für den ehrgeizigen Angreifer nicht zur Debatte, wie TAG24 aus dem Umfeld des Spielers erfuhr. Vielmehr soll der groß gewachsene Stürmer in der Rückrunde in Cottbus richtig durchstarten wollen.

Vor der Weihnachtspause soll es dazu ein Feedback-Gespräch mit Trainer Pele Wollitz gegeben haben, aus dem Tattermusch mit Vertrauen und Zuversicht herausging.

Zugleich soll Wollitz seinen Schützling Verbesserungspotenziale aufgezeigt haben.

Der Sturmhüne (1,94 Meter) hatte sich in der Vorbereitung und zum Saisonstart gut eingefügt, bekam regelmäßige wie längere Spielzeiten - bis ihn eine Verletzung stoppte. Sein Vertrag in Cottbus läuft bis Sommer 2027.