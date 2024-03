Abbruch wegen Knöchel-Verletzung: Harry Kane verlässt Nationalmannschaft vorzeitig

Bayern-Star Harry Kane (30) ist beim Spiel gegen Darmstadt mit dem linken Knöchel umgeknickt und kämpft seither mit der Verletzung. © Uwe Anspach/dpa

Grund dafür sei die Verletzung am Sprunggelenk, die sich der 30-Jährige beim Bundesliga-Spiel gegen den SV Darmstadt 98 (5:2) zugezogen hatte.

"Dies bestätigte der englische Nationaltrainer Gareth Southgate am Samstagabend im Anschluss an das Freundschaftsspiel der Three Lions gegen Brasilien (0:1) im Londoner Wembley Stadion", heißt es vonseiten des deutschen Fußball-Rekordmeisters.

"Harry Kane wird bis Dienstag noch nicht fit sein, also kehrt er zu seinem Verein zurück", wird Southgate von der BBC zitiert. Am 26. März findet das Testspiel der Engländer gegen Belgien statt.

Kane stand wegen seiner Verletzung bei der 0:1-Niederlage der "Three Lions" gegen Brasilien schon nicht auf dem aktiven Kaderplan.

Die nächste Chance auf einen sportlichen Einsatz hat Kane damit im FC-Bayern-Spiel gegen Borussia Dortmund am 30. März.