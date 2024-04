Argentinier als neuer Coach in München? Matthäus bringt Ex-Bayern-Star ins Gespräch

München - Aus Argentinien zurück nach München? Auf der Suche nach einem neuen Bayern-Trainer wirft Rekordspieler Lothar Matthäus (63) einen altbekannten Namen in die Diskussion: Martín Demichelis (43).

TV-Experte und Rekordspieler Lothar Matthäus (63) hätte einen eigenen Vorschlag, wer das Ruder im Bayern-Trainerstab übernehmen sollte. © RONNY HARTMANN/AFP

Der Defensiv-Spieler trug von 2003 bis 2010 das Trikot des FC Bayern München und stand in 174 Pflichtspielen für "die Roten" auf dem Platz.

Der frühere Nationalspieler war zuletzt als Trainer der U19 und der zweiten Mannschaft von 2019 bis 2022 bei den Bayern tätig.

Aktuell ist Demichelis in seiner argentinischen Heimat Trainer von Club Atlético River Plate in der höchsten Liga Primera División.

"Er ist erfolgreich. Ich weiß, dass er eine gute Ansprache hat, deshalb gefällt mir der Name", so der Matthäus beim Bezahlsender "Sky".

"Er hat Bayern-Vergangenheit, hat Titel geholt, kommt gut an bei den Spielern." Allerdings sei der 43-Jährige "noch nicht so reif und erfahren", was den Bayern-Bossen ein Dorn im Auge sein könnte.