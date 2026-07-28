Bayern-Boss Dreesen steckt Ziele ab: Olise und Diaz unverkäuflich
Von Christian Kunz
München - Erst erklärte Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen (58) seine Stars Michael Olise (24) und Luis Diaz (29) für unverkäuflich. Dann verkündete der Vereinsboss die großen Saisonziele.
Es sei ganz klar der "Anspruch, immer gewinnen zu wollen und jeden Titel zu gewinnen", sagte Dreesen. Genau das mache den FC Bayern aus. "Wir können ja nicht wirklich glauben, dass wir jedes Jahr die Champions League gewinnen, aber es muss unser Anspruch sein."
Im PresseClub München direkt am Marienplatz nahm sich Dreesen ein ganzes Fußballspiel - also 90 Minuten - Zeit, um über die grundsätzlichen und aktuellen Themen rund um den deutschen Rekordmeister zu sprechen.
"Natürlich" bleibe der immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebrachte französische WM-Star Olise beim FC Bayern, stellte Dreesen klar. Die "Substanzlosigkeit" einiger Gerüchte in dem "Fortsetzungsroman" habe ihn zunächst verwundert.
Das Saudi-Arabien-Gerücht um ein Angebot für den Kolumbianer Diaz nahm er gelassen zur Kenntnis - an einen Transfer denkt der Doublesieger nicht. "Wir haben so eine wunderbare Mannschaft. Also lasst uns mal jetzt in die Saison starten, Tore schießen und schauen, was hinten rauskommt", sagte Dreesen.
Die Flügelstars haben bei den Münchnern einen Vertrag bis Sommer 2029.
Bayern-Trainingslager am Tegernsee: Einige WM-Fahrer fehlen noch
Während eine Vertragsverlängerung bei Olise kein drängendes Thema ist, soll die Erfolgsgeschichte mit Harry Kane (33) über dessen am Saisonende auslaufenden Vertrag fortgesetzt werden. "Ich glaube, es gibt von beiden Seiten ein großes Wollen", sagte Dreesen. Erst einmal wollte er dem noch im Urlaub weilenden englischen Nationalmannschaftskapitän am Dienstag zum 33. Geburtstag gratulieren.
Olise, Diaz und Kane sind einige der Stars, die im rund eine Stunde Autofahrt entfernten Trainingslager am Tegernsee noch fehlen.
Trainer Vincent Kompany (40) wird dort dagegen dieser Tage andere WM-Teilnehmer um die deutschen Nationalspieler Joshua Kimmich (31) und Manuel Neuer (40) in den Kader integrieren. "Erst mal bin ich froh, dass eigentlich die meisten - bis auf Lennart Karl - ohne größere Blessuren nach Hause gekommen sind", sagte Dreesen.
Der Youngster hatte sich im WM-Countdown verletzt.
Bayern-Boss Dreesen in bester Laune: "Können jedes Stadion dieser Republik füllen"
Die wichtigsten Einkäufe haben die Bayern nach Ansicht ihres Vorstandsvorsitzenden erledigt. "Wir haben, glaube ich, die wesentlichsten Transfers auf der Kaufseite getätigt, nämlich mit [Ismael] Saibari und [Nathaniel] Brown zwei hervorragende Spieler zu uns holen können", sagte Dreesen.
Während der Marokkaner Saibari (25) nach seiner Verletzung noch in der Reha ist, wird Brown (23) am Mittwoch im Trainingslager offiziell präsentiert.
Auf der Verkaufsseite soll dagegen vorrangig noch etwas passieren. Bei den schweißtreibenden Einheiten im südlichen Oberbayern sind João Palhinha (31) und Sacha Boey (25) dabei. "Sie sehen ja, dass die Schlagzeilen bei einem dieser Spieler nicht so sind wie bei Olise", scherzte Dreesen bester Laune.
Die konnte der Vorstandschef auch beim Blick auf das Mega-Interesse am Verein haben. Für das Dortmund-Heimspiel habe es 300.000 Bestellungen gegeben, für das am schlechtesten nachgefragte Auswärtsspiel 60.000.
"Wir können jedes Stadion in dieser Republik selber füllen", sagte Dreesen.
Titelfoto: Christian Kunz/dpa