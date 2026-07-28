Bayern-Boss Dreesen steckt Ziele ab: Olise und Diaz unverkäuflich

München - Erst erklärte Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen (58) seine Stars Michael Olise (24) und Luis Diaz (29) für unverkäuflich. Dann verkündete der Vereinsboss die großen Saisonziele.

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen (58) ist bester Laune: Dem FC Bayern geht es gut. © Christian Kunz/dpa

Es sei ganz klar der "Anspruch, immer gewinnen zu wollen und jeden Titel zu gewinnen", sagte Dreesen. Genau das mache den FC Bayern aus. "Wir können ja nicht wirklich glauben, dass wir jedes Jahr die Champions League gewinnen, aber es muss unser Anspruch sein."

Im PresseClub München direkt am Marienplatz nahm sich Dreesen ein ganzes Fußballspiel - also 90 Minuten - Zeit, um über die grundsätzlichen und aktuellen Themen rund um den deutschen Rekordmeister zu sprechen.

"Natürlich" bleibe der immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebrachte französische WM-Star Olise beim FC Bayern, stellte Dreesen klar. Die "Substanzlosigkeit" einiger Gerüchte in dem "Fortsetzungsroman" habe ihn zunächst verwundert.

Das Saudi-Arabien-Gerücht um ein Angebot für den Kolumbianer Diaz nahm er gelassen zur Kenntnis - an einen Transfer denkt der Doublesieger nicht. "Wir haben so eine wunderbare Mannschaft. Also lasst uns mal jetzt in die Saison starten, Tore schießen und schauen, was hinten rauskommt", sagte Dreesen.

Die Flügelstars haben bei den Münchnern einen Vertrag bis Sommer 2029.