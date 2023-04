Bayern-Coach Tuchel stärkt Manuel Neuer den Rücken: "Er ist unser Kapitän"

Trainer Thomas Tuchel (49) freut sich über die Fortschritte seines verletzten Torwarts. © Tom Weller/dpa

Bundestrainer Hansi Flick (58) hatte Marc-André ter Stegen (30) zuletzt als Nummer 1 ins Tor gestellt.

Die öffentlichen Diskussionen über die Qualität von Neuer könne er "nicht nachvollziehen", betonte Flick. "Manu war die letzten zehn Jahre mit der beste Torhüter, den ich so kenne auch in der Konstanz." Das Hauptaugenmerk bei Neuer gelte der Gesundheit und der Rückkehr zu alter Klasse.

Stand jetzt würden in der neuen Saison Sommer, Neuer und der an AS Monaco ausgeliehene Alexander Nübel (26) in München aufeinandertreffen. Dazu hätten die Bayern noch Sven Ulreich (34) und Johannes Schenk (20) als Keeper.

Der Kampf um den Platz im Tor in der neuen Saison sei für ihn aktuell kein Thema, sagte Tuchel. Das werde man angehen, wenn es an der Zeit sei.