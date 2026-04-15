15.04.2026 21:20 Bayern gegen Real live: Neuer patzt in der ersten Minute, doch seine Kollegen antworten umgehend!

FC Bayern gegen Real Madrid im TAG24-Liveticker: Zieht der deutsche Rekordmeister heute ins Champions-League-Halbfinale ein?

Von Florian Mentele

München - Königlicher Besuch in der Königsklasse! Am heutigen Mittwochabend empfängt der FC Bayern das spanische Schwergewicht Real Madrid zum Rückspiel des Viertelfinals der Champions League. Die Mannschaft von Vincent Kompany geht mit einem 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel ins Duell in der Allianz Arena.

Champions League, Viertelfinale, Rückspiel FC Bayern München - Real Madrid 1:1 Torschütze: 0:1 Güler (1.), 1:1 Pavlovic (6.) In unserem TAG24-Liveticker zum Viertelfinal-Rückspiel versorgen wir Euch mit Infos, Toren und allen Entscheidungen des heutigen Abends.

17. Minute: Olise dribbelt auf rechts an, seine Flanke erreicht Kane in der Mitte aber nicht, Militao kommt mit dem Kopf dazwischen.

13. Minute: Wieder probiert es Kimmich mit einer nah an den Kasten gezogenen Ecke von links, dieses Mal bekommen die Königlichen die Hereingabe aber verteidigt.

10. Minute: Die Zuschauer und Spieler können hier kaum eine Minute durchatmen, es ist schon jetzt ein enormes Tempo in der Partie. Die Bayern haben mit der schnellen Antwort jetzt wieder etwas Oberwasser und geben vorerst den Ton an.

Aleksandar Pavlovic bringt die Bayern in der Gesamtabrechnung wieder in Führung. © KARL-JOSEF HILDENBRAND / AFP

FC Bayern mit der schnellen Antwort!

6. Minute: TOOOOR für die Bayern, Aleksandar Pavlovic gleicht aus! Nach einer Kimmich-Ecke von links steht der deutsche Nationalspieler genau richtig, setzt sich gegen Trent Alexander-Arnold durch und nickt gegen den ziemlich unglücklich wirkenden Real-Keeper Lunin zum 1:1 ein.

4. Minute: Wie reagieren die Hausherren jetzt auf diesen frühen Schock? Die Nervosität ist den Münchnern in den ersten Pässen nach Wiederanpfiff doch anzumerken.

Arda Güler (r.) trifft in der ersten Minute gegen die Bayern. © Alexandra BEIER / AFP

Real Madrid geht in der ersten Minute in Front!

1. Minute: Albtraum-Start für den FCB! Manuel Neuer leistet sich einen horrenden Fehlpass in die Füße von Arda Güler, der nicht lange fackelt und aus 30 Metern ins leere Tor zum 1:0 für Real einnetzt!

Das CL-Viertelfinale zwischen dem FC Bayern und Real Madrid läuft

Anpfiff: Der Ball rollt in der Allianz Arena.

21 Uhr: Vor dem Anpfiff gibt es noch eine Schweigeminute für Jose Emilio Santamaria, der kurz vor der heutigen Partie im Alter von 96 Jahren gestorben ist.

20.58 Uhr: Die Mannschaften betreten den Rasen, die CL-Hymne erklingt. Es ist angerichtet!

20.54 Uhr: Vincent Kompany gibt den Plan vor

Der Bayern-Coach erklärte vor der Partie, wie er mit seiner Mannschaft heute ins Halbfinale einziehen will. "Im Hinspiel war es sehr warm in Madrid, mit hoher Luftfeuchtigkeit, fast wie in Amerika, aber natürlich für beide Mannschaften. Wir haben 70 Minuten viel richtig gemacht, aber dann 20 Minuten weniger. Heute wollen wir die kompletten 90 Minuten voll da sein", so der Belgier. "Wir spielen gegen eine Mannschaft mit unglaublich viel Talent, auch wenn sie dieses Talent derzeit nicht regelmäßig auf den Platz bekommt und zeigt, wie gut sie eigentlich ist. Wir müssen einiges lösen heute, und das wird nicht einfach sein, aber wir werden alles geben."

20.40 Uhr: Michael Ballack und Sami Khedira sehen FC Bayern in Höchstform

Vor dem Anpfiff rechneten Michael Ballack und Sami Khedira den Bayern am DAZN-Mikro sehr gute Chancen auf den Halbfinaleinzug aus. "Form, Konstanz, wenig Verletzte. Sie haben ein hohes Selbstvertrauen und von daher hat der Trainer alles richtig gemacht", lobte der "Capitano" seinen Ex-Klub. "Ich möchte noch eine Sache ergänzen: Die Gier. Die ist in jedem Spiel da, mit höchster Intensität", fügte Weltmeister Khedira an. Dass Musiala zunächst nur draußen sitzt, könnten beide verstehen: "Er ist noch nicht so weit", erklärte Ballack. "Gnabry hat es im Hinspiel hervorragend gemacht und hat es deshalb auch verdient, zu spielen."

Michael Ballack ist heute Abend als DAZN-Experte am Start. (Archivfoto) © Sven Hoppe/dpa

20.30 Uhr: Tom Bischof fällt kurzfristig aus

Nicht im Kader der Bayern steht heute Tom Bischof. Der Mittelfeldmann hat sich einen kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen und fällt damit vorerst aus, wie die Münchner bekannt gaben.

Am Wochenende stand Tom Bischof (2.v.r.) gegen St. Pauli noch auf dem Rasen. © Christian Charisius/dpa

20.23 Uhr: Slavko Vincic pfeift das Spiel zwischen dem FC Bayern und Real Madrid

Als Schiedsrichter ist heute Slavko Vincic aus Slowenien im Einsatz. Unter der Leitung des 46-Jährigen hat der deutsche Rekordmeister bislang fünf Partien bestritten, alle in der Champions League. Dabei sprangen zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage heraus. Letztere setzte es in der vergangenen Saison 2024/25 in der Gruppenphase gegen den FC Barcelona, es war eine 1:4-Klatsche. Außerdem leitete er das 2:2 im Viertelfinal-Rückspiel der vergangenen Spielzeit gegen Inter Mailand, das damals das Aus für den FCB bedeutete. Real pfiff der Slowene bis dato viermal. Die Königlichen fuhren drei Erfolge bei einer Pleite ein. Unterstützt wird Vincic von seinen Assistenten Tomaz Klancnik und Andraz Kovacic, David Smajc fungiert als Vierter Offizieller, Pol van Boekel aus den Niederlanden ist der VAR.

Slavko Vincic ist heute als Haupt-Schiri an der Pfeife. © Federico Gambarini/dpa

20 Uhr: Hier läuft das Viertelfinal-Rückspiel heute im TV

Fans des Spitzenfußballs und der Münchner brauchen heute ein kostenpflichtiges Abo bei DAZN. Der Streamingdienst überträgt die Partie exklusiv. Ab 20 Uhr geht es los, Laura Wontorra moderiert mit den beiden Experten Michael Ballack und Sami Khedira. Mit Anpfiff um 21 Uhr greift dann Kommentator Jan Platte zum Mikrofon.

Laura Wontorra (r.) und Michael Ballack stehen heute auch zum Spiel zwischen Bayern und Real gemeinsam vor der Kamera. © Bernd Thissen/dpa

19.50 Uhr: Diese Elf schickt Vincent Kompany gegen Real Madrid ins Rennen

Für Kompany gibt es nach dem Hinspiel kaum einen Grund, zu tauschen. Folgerichtig hat sich der Belgier für exakt die Anfangsformation aus der Vorwoche entschieden.

19.45 Uhr: Kylian Mbappé startet gegen den FC Bayern München

Real-Knipser Mbappé ist rechtzeitig fit genug geworden und rückt im so wichtigen CL-Viertelfinale auch in die Startelf. Daneben nimmt Trainer Alvaro Arbeloa vier Änderungen im Vergleich zum Hinspiel vor: Mendy, Eder Militao, Bellingham und Valverde beginnen für Carreras, Huijsen, Pitarch und Tchouameni.

19.40 Uhr: Kylian Mbappé hat es in den Kader von Real Madrid geschafft

Das personell wohl größte Fragezeichen vor der Partie - und das wohl aus Sicht beider Klubs - schwebte über dem Kopf von Star-Stürmer Kylian Mbappé. An eben diesem hatte sich der Franzose im Spiel gegen Girona nämlich eine blutige Wunde zugezogen, sein Einsatz stand daher auf der Kippe. Allerdings kehrte der 27-Jährige schon am Montag wieder zurück ins Training und schaffte es auch in den Kader für das CL-Viertelfinale. Ob Mbappé auch starten darf, wird sich in wenigen Minuten zeigen.

Beim madrilenischen Abschlusstraining konnte Kylian Mbappé (r.) mit Pflaster am Kopf schon wieder lachen. © Sven Hoppe/dpa

19.30 Uhr: Statistik spricht für den FC Bayern München

Der Blick auf die Zahlen der Vergangenheit dürfte dem FCB Mut machen: Der 2:1-Erfolg im Hinspiel war der 23. Auswärtssieg in einem K.o.-Hinspiel im Europapokal. Ganze 21 Mal sind die Münchner anschließend auch weitergekommen. Mit dem Triumph im ersten Duell beendete der deutsche Rekordmeister auch seine Serie von neun sieglosen Partien gegen Real in der Königsklasse. Beide K.o.-Begegnungen gewannen die Bayern übrigens nur einmal gegen Madrid: Im Halbfinale der Saison 2000/01 - anschließend holte der Bundesligist auch den Henkelpott. Wenn das mal kein gutes Omen ist.

In der Allianz Arena ist bereits alles für einen spektakulären CL-Abend angerichtet. © Tom Weller/dpa

19.25 Uhr: FC Bayern München gegen Real Madrid im Liveticker