Bayern-Niederlage: Kahn explodiert, Müller ratlos und Tuchel enttäuscht

Mainz/München - Bayern Münchens Vorstandsboss Oliver Kahn (53) hat nach der Pleite des deutschen Fußball-Rekordmeisters beim FSV Mainz 05 die Spieler deutlich in die Pflicht genommen.

Thomas Müller (33) konnte die Bayern-Blamage in Mainz nicht erklären. © Sven Hoppe/dpa

"Wer war hier noch mal die Mannschaft, die deutscher Meister werden wollte? Mit so einer Ausstrahlung wird es ganz schwer, Meister zu werden", betonte der Ex-Profi und sprach nach dem 1:3 von einer "katastrophalen" zweiten Halbzeit.

Die Bayern waren mit einer 1:0-Führung in die Pause gegangen. "Irgendwann muss sich jeder einzelne selbst an die Nase fassen, ob das das ist, was reicht, um deutscher Meister zu werden", sagte Kahn.

Bayern-Profi Thomas Müller (33) zeigte sich nach dem neuerlichen Rückschlag ratlos. "Ich habe auch keine Patenterklärung dafür", sagte er beim TV-Sender Sky.

Trainer Thomas Tuchel (49) sagte: "Die Probleme sind offensichtlich." Welche Auswirkungen die Niederlage auf den Titelkampf haben werde, wisse er nicht. Er glaubt, "es ist einfach zu viel passiert für die Mannschaft, die kann sich nicht mehr auflehnen dagegen, wenn Dinge schieflaufen".

"Muss man mal abwarten, was das bedeutet, aber wir tun uns wahnsinnig schwer, Spiele zu gewinnen", sagte der Coach der Münchner bei Sky.