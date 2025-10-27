Clip aufgetaucht: Bayern-Profi besucht Drittliga-Derby - und fiebert im Fanblock mit
Duisburg - Mittendrin statt nur dabei! 27.719 Zuschauer ließen sich das Revierderby in der 3. Fußball-Liga zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen nicht entgehen und fieberten live vor Ort mit - darunter auch Ena Mahmutovic (21).
Die Torhüterin der FC Bayern Frauen war beim Pott-Knaller am gestrigen Sonntagabend mit von der Partie, verfolgte das Knaller-Duell (Endstand 1:1) hautnah im Duisburger Wedaustadion.
Doch statt neutral auf der Tribüne zu sitzen, mischte sich die 21-Jährige unter die Anhänger der Zebras - und ließ ihre rund 37.000 Instagram-Follower mit einem Posting daran teilhaben.
Auf der Social-Media-Plattform veröffentlichte die deutsche Nationalspielerin nämlich noch während des Spiels ein Video aus dem Herzen der aktiven Fanszene des MSV, brachte damit einmal mehr ihre enge Verbundenheit mit Stadt und Verein zum Ausdruck.
Ena Mahmutovic: Einmal MSV - immer MSV
Mahmutovic, die dem FCB wegen einer Sprunggelenksverletzung wochenlang nicht zur Verfügung steht, wurde in Duisburg geboren, wuchs dort auch auf.
Zwischen 2014 und 2019 durchlief sie beim MSV den Juniorinnenbereich, ehe sie schließlich den Sprung in das Profi-Team schaffte. Bis zu ihrem Wechsel am Ender der Saison 2023/24 zum FC Bayern München absolvierte Mahmutovic insgesamt 56 Pflichtspiele für die Blau-Weißen.
Trotz der räumlichen Distanz bleibt Duisburg also ihre "große Liebe" - die Verbindung zur Stadt an der Wedau somit unzertrennlich.
Titelfoto: Fotomontage: Screenshots/Instagram, ena.mhm