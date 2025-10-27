 1.145

Clip aufgetaucht: Bayern-Profi besucht Drittliga-Derby - und fiebert im Fanblock mit

Ena Mahmutovic, Torhüterin der Bayern Frauen, veröffentlichte auf Instagram ein Video aus dem Wedaustadion, aufgenommen im Fanblock der Duisburger.

Von Ivan Simovic

Duisburg - Mittendrin statt nur dabei! 27.719 Zuschauer ließen sich das Revierderby in der 3. Fußball-Liga zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen nicht entgehen und fieberten live vor Ort mit - darunter auch Ena Mahmutovic (21).

Bayern-Torhüterin Ena Mahmutovic (21) veröffentlichte auf Instagram ein Video aus dem Wedaustadion, aufgenommen im Fanblock der Duisburger.
Bayern-Torhüterin Ena Mahmutovic (21) veröffentlichte auf Instagram ein Video aus dem Wedaustadion, aufgenommen im Fanblock der Duisburger.  © Screenshots/Instagram, ena.mhm

Die Torhüterin der FC Bayern Frauen war beim Pott-Knaller am gestrigen Sonntagabend mit von der Partie, verfolgte das Knaller-Duell (Endstand 1:1) hautnah im Duisburger Wedaustadion.

Doch statt neutral auf der Tribüne zu sitzen, mischte sich die 21-Jährige unter die Anhänger der Zebras - und ließ ihre rund 37.000 Instagram-Follower mit einem Posting daran teilhaben.

Auf der Social-Media-Plattform veröffentlichte die deutsche Nationalspielerin nämlich noch während des Spiels ein Video aus dem Herzen der aktiven Fanszene des MSV, brachte damit einmal mehr ihre enge Verbundenheit mit Stadt und Verein zum Ausdruck.

Von der Wedau an die Isar: Die junge Torhüterin war am Ende der Saison 2023/24 vom MSV zum FCB gewechselt.
Von der Wedau an die Isar: Die junge Torhüterin war am Ende der Saison 2023/24 vom MSV zum FCB gewechselt.  © Marijan Murat/dpa

Ena Mahmutovic: Einmal MSV - immer MSV

Mahmutovic, die dem FCB wegen einer Sprunggelenksverletzung wochenlang nicht zur Verfügung steht, wurde in Duisburg geboren, wuchs dort auch auf.

Zwischen 2014 und 2019 durchlief sie beim MSV den Juniorinnenbereich, ehe sie schließlich den Sprung in das Profi-Team schaffte. Bis zu ihrem Wechsel am Ender der Saison 2023/24 zum FC Bayern München absolvierte Mahmutovic insgesamt 56 Pflichtspiele für die Blau-Weißen.

Trotz der räumlichen Distanz bleibt Duisburg also ihre "große Liebe" - die Verbindung zur Stadt an der Wedau somit unzertrennlich.

Titelfoto: Fotomontage: Screenshots/Instagram, ena.mhm

Mehr zum Thema FC Bayern München: