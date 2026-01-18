Bayern-Sportchef Eberl über Neuer: "Körper nicht mehr bereit für Profifußball"?

Bayern Münchens Sportchef Max Eberl spricht über die Vertragsgespräche mit mehreren Leistungsträgern. In der Causa Neuer gibt er sich tiefenentspannt.

Von Christoph Lother

München - Sportvorstand Max Eberl vom FC Bayern München hat in einem Interview mit "Bild Sport" bei Welt TV weitere Einblicke in die Personalplanung des deutschen Fußball-Rekordmeisters gegeben und sich zu mehreren Vertragsverhandlungen geäußert.

Zeit, Abschied zu nehmen? Manuel Neuer wird im März 40 Jahre alt.
Zeit, Abschied zu nehmen? Manuel Neuer wird im März 40 Jahre alt.  © Sven Hoppe/dpa

"Manu wird im März 40 Jahre", sagte Eberl über Neuer. "Was nicht heißt, dass wir einen Tag später den Vertrag verlängern." Teilweise wären Aussagen zuletzt auch missinterpretiert worden.

"Was Manu geleistet hat oder aktuell leistet, ist wirklich Weltklasse." Irgendwann sei ein Körper vielleicht nicht mehr so bereit für Profifußball, diesen Anschein mache der Keeper derzeit aber nicht. Dennoch wolle man sich "ganz entspannt Zeit lassen" und sich "zum Ende der Saison, April, Mai" hinsetzen und miteinander sprechen. Bisher sei das nicht passiert.

Neuers Vertrag läuft genau wie der von Gnabry und Upamecano am Ende der Saison aus. Den Kontrakt des Ex-Nationaltorwarts bis 2026 zu verlängern, sei "genau die richtige Entscheidung" gewesen, meinte Eberl rückblickend. Nun müsse man einfach mal abwarten, was passiert.

Umgeknickt und vom Feld gehumpelt: FC Bayern muss auf Verteidiger verzichten
FC Bayern München Umgeknickt und vom Feld gehumpelt: FC Bayern muss auf Verteidiger verzichten

Bei den Gesprächen mit Offensivspieler Serge Gnabry sehe er "Licht am Ende des Tunnels", meinte Eberl. "Aber noch nicht so, dass ich hier etwas sagen kann."

Eberl gibt Updates zu Gnabry und Upamecano

Bayern-Sportchef Max Eberl (52) legt den Fokus auf eine Verlängerung mit Upamecano.
Bayern-Sportchef Max Eberl (52) legt den Fokus auf eine Verlängerung mit Upamecano.  © Sven Hoppe/dpa

Auf den angestrebten Verlängerungen mit dem 30-jährigen Gnabry und dem 27-jährigen Dayot Upamecano liege momentan das Hauptaugenmerk, so Eberl.

Über einen möglichen zweiten Schritt wolle er sich keine Gedanken machen, sagte Eberl - auch angesprochen auf ein mögliches Interesse der Bayern an Verteidiger Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund. "Der erste Schritt, der soll funktionieren."

Titelfoto: Bildmontage: Sven Hoppe/dpa (2)

Mehr zum Thema FC Bayern München: