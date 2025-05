Bayern-Star Harry Kane sorgt für Bundesliga-Novum

München - Mit der Meisterschale unter dem Arm schlenderte Harry Kane (31) an der Trophäensammlung des FC Bayern vorbei. Nach der Rückkehr vom Ibiza-Trip ging es für den erlösten Titel-Novizen ins Club-Museum, wo er seine erste Team-Trophäe in eine Vitrine stellte.

Harry Kane feierte die Meisterschale mit seinem Bruder Charlie (l.), seiner Mutter Kim und seinem Vater Pat. © Tom Weller/dpa

Kane ist der erste Spieler, der in seinen ersten zwei Bundesliga-Saisons auf mindestens 25 Treffer kommt. Der Engländer dürfte sogar als erster Bundesliga-Profi die Torjäger-Krone in seinen ersten beiden Spielzeiten gewinnen.

Noch bedeutsamer war für ihn aber sicher das Ende der Trostlos-Serie ohne Team-Titel. Stolz ließ er sich mit der lange ersehnten Silberware nicht nur neben Ehefrau Katie Goodland fotografieren, sondern auch mit Eltern und Bruder.

61 Tore erzielte der 100-Millionen-Euro-Stürmer Kane in seinen bislang 62 Bundesliga-Spielen, in der Champions League traf er 19-mal für die Bayern, im DFB-Pokal einmal.

Jetzt könnte er sogar ein maßgeblicher Faktor auf dem Bayern-Weg werden, vielleicht zum dritten Mal die 100-Tore-Marke zu knacken. Dazu müssten allerdings fünf eigene Treffer in Hoffenheim her.

"Zu sehen, was Bayern München gewonnen hat und wie erfolgreich der Verein ist, ist Motivation für mich." Kane, Feierbiest beim Teamtreffen vor einer guten Woche im Käfer, genoss das ausgiebig. Er zählte auch zur Reisegruppe um Thomas Müller und Manuel Neuer, die die Meisterparty auf Ibiza fortsetzte.

Gefeiert wird Kane, der die atemberaubende Bilanz von 30 verwandelten Elfmeter am Stück hat, aber nochmal: Am Sonntag beim Empfang im Rathaus auf dem Balkon. Und vielleicht gibt es ja noch einen weiteren Titel in dieser Saison, denn die Club-WM vom 14. Juni bis 13. Juli in den USA steht ja noch an.