DFB-Star erhielt Morddrohungen: "Panikattacke vor dem Spiel"

Im Netz wurde es dann besonders im Zuge der direkten Duelle gegen ihren neuen Arbeitgeber schlimm, so auch vor dem DFB-Pokalfinale am 9. Mai.

Lena Oberdorf (23) spielte vier Jahre für den VfL Wolfsburg und wechselte im Sommer für die Rekordsumme von 400.000 Euro nach München. © Christian Kolbert/dpa

"Ich kam gar nicht klar, mein Herz schlug richtig schnell. Dann sind wir rausgegangen und dann lief ja alles nach Plan, aber ich hatte eine halbe Panikattacke vor dem Spiel, weil ich dachte, das kann nicht sein, wir müssen das gewinnen", fügte sie an.

Mit den Wölfinnen siegte sie schließlich 2:0 gegen die angehenden Kolleginnen und verabschiedete sich mit einem Titel, aber die Internet-Meute konnte auch das kaum besänftigen.

"Ich wusste schon vorher, schon vor der Unterschrift, dass der Wechsel hohe Wellen schlagen wird", verriet Oberdorf, die sich von den Klubs eine spätere Vollzugsmeldung gewünscht hätte.

"Für mich persönlich als Individuum war es halt das Schlimmste, was passieren konnte, dass es mitten in der Saison, mitten im Meisterschaftskampf herauskommt", so die 23-Jährige. "Ich habe Instagram erstmal gelöscht."

"Diese Kommentare gehen ja nicht an einem vorbei. Jeder, der das sagt, der lügt einfach. Das geht einfach nicht komplett spurlos an einem vorbei", beteuerte die Mittelfeldfrau, die aktuell an einem Kreuzbandriss laboriert und an einem Comeback im Frühjahr arbeitet.