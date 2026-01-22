Panieren geht über verlieren: Kanes kurioser Schnitzel-Deal mit Nachbar-Wirt

München - Trotz seines seltenen Elfmeter-Fehlschusses gegen Royale Union Saint-Gilloise darf sich Bayern-Torjäger Harry Kane (32) wieder auf ein Schnitzel freuen. Der Wirt eines Lokals in der Nachbarschaft des Engländers liefert diesem für jedes Tor für den FC Bayern München das Gericht, das der Stürmer zu einem Lieblingsessen erklärt hat.

Freut sich wie ein Schnitzel: Bayerns Tor-Garant Harry Kane (32) hat einen leckeren Deal mit einem Wirt aus seiner Nachbarschaft. © Ina FASSBENDER/AFP

"Es ist eine schöne Geschichte. Ich finde, es gehört zur Gemeinschaft und dazu, die Leute hier kennenzulernen", sagte Kane nach dem 2:0 gegen Belgiens Champion, mit dem der FC Bayern vorzeitig ins Achtelfinale der Champions League einzog.



Der Wirt habe das unbedingt machen wollen, erzählte der 32-Jährige gut gelaunt nach seinem Doppelpack am Mittwochabend.

"Er hat wahrscheinlich nicht erwartet, dass ich so viele Tore schieße." Schnitzel sei vermutlich sein Lieblingsessen in Deutschland, aber allzu viele Schnitzel dürften es auch nicht sein. "Ich kann nicht behaupten, dass ich alle esse", sagte Kane. "Aber sie werden geliefert. Und meine Familie oder Gäste freuen sich darüber."

Kane traf gegen die Belgier erst nach einem Eckball von Michael Olise (24) mit dem Kopf. Und dann holte er selbst den Strafstoß raus, den er gewohnt sicher in die rechte Ecke versenkte. In 29 Saison-Pflichtspielen kommt er nun auf 34 Tore.

Da konnten es die Münchner verschmerzen, dass er einen weiteren Elfmeter an die Latte ballerte. Es wäre sein 100. verwandelter Elfer als Profi gewesen.